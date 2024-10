“Tengo sed de volver, mi sueño es estar en F1″: Pato O’Ward

El Gran Premio de la Ciudad de México arrancó este 25 de octubre con las primeras dos prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde poco más de 100 mil personas se dieron cita.

Pato Oward sueña con correr en F1

En el primer día de actividades, el mexicano, Patricio O’Ward, fue uno de los cuatro pilotos latinos en correr la P1 en el Circuito de la Magdalena Mixihuca.

Después de su participación, en la que terminó en el décimo tercer lugar, el regiomontano se mostró satisfecho por su trabajo.

“Que experiencia tan fregona, muchas gracias afición. Contento de haber ayudado al equipo sacar información importante de las nuevas actualizaciones en el auto para seguir peleando este campeonato mundial. Me quedo con hambre de subirme otra vez”, escribió en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, Pato O’Ward confesó que su sueño es correr en Fórmula 1, aunque dejó en claro que tampoco es algo que le quite el sueño, ya que considera que es un líder del automovilismo en la IndyCar.

“Yo no me tengo que venir a F1 para ser un líder, ya lo soy en IndyCar. Quiero llegar a F1 porque es mi sueño, pero no lo veo como un fracaso en caso de no hacerlo”, mencionó ante los medios.

¿Cuántos mexicanos han corrido en el GP de México?

Es importante mencionar que Patricio O’Ward es el séptimo piloto de sangre azteca que corre en el Gran Premio de México. Los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez fueron de los primeros en hacerlo. En esta lista también están Moises Solana, Héctor Rebaque, Esteban Gutiérrez y Sergio Checo Pérez.