“Estoy preparado”: Ángel Sepúlveda levanta la mano para Selección mexicana

Cruz Azul atraviesa un gran momento el el Apertura 2024, pues con su triunfo ante Pumas llegó a 12 victorias en 14 partidos, catapultándose como líder general y el máximo candidato al título de Liga MX.

El buen presente de la Máquina está acompañado por el trabajo que ha hecho Martín Anselmi y el prime futbolístico que atraviesan varios de sus jugadores, entre ellos Ángel Sepúlveda, quien marcó el gol más rápido en la historia del club en fase regular ante los auriazules.

Sepúlveda levanta la mano para ir al Tri

Con 33 años, el Cuate es el mejor goleador mexicano del momento en la Liga MX, donde suma siete anotaciones en lo que va del certamen, por lo que sus números han comenzado a llamar la atención y muchos aficionados lo piden para la Selección mexicana.

En ese sentido, el propio Sepúlveda se dijo orgulloso de ser el ariete azteca con más goles del campeonato, asegurando que se encuentra listo si es que le toca recibir una oportunidad en el Tricolor.

“Me llena de orgullo, es una realidad (ser el mejor goleador), estoy preparado para cosas importantes, me siento con la confianza, estoy en el mejor equipo de México. Agradecido con Dios, con toda la gente que creyó en mí y aprovechando la oportunidad”, mencionó ante la prensa.

“Yo me debo a mi equipo, vamos a ir paso a paso, si llega bienvenida, pero yo sigo enfocado en mi equipo y enfocado para que siga en la cima. Soy mexicano, eso es lo más importante, al final yo no puedo hablar tanto de eso, yo me dedico a trabajar y disfrutar con mi equipo. El Vasco sabe lo que hace, por algo está ahí, desearle lo mejor. Ya sea que me toque o no, pero siempre apoyando a la Selección”, sentenció.