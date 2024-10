Checo Pérez: “Me voy triste porque tenía muchas ganas”

Sergio Pérez, piloto de Red Bull, no logró tener una buena actuación en el Gran Premio de México 2024, por lo que Checo reconoció estar muy triste por el resultado obtenido este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Me voy, sin duda, muy triste porque tenía muchas ganas. Lo único que quiero, ya he estado en el podio dos veces, pero quiero ganar esta carrera y no fue este fin de semana, pero lo volveremos a intentar el próximo año”, declaró al finalizar la carrera a las cámaras de Fox Sports.

Pérez Mendoza lamentó que no se dieran las cosas debido a que consiguió una buena arrancada, incluso con la sanción de cinco segundos que le impusieron por una salida en falso. “Aún con la penalización de cinco segundos, íbamos muy bien, ya estábamos décimos, ya estábamos en los puntos, con el neumático duro”, indicó.

Sin embargo, todo cambió con el incidente que tuvo con Liam Lawson, de VCARB, al que señaló como el culpable. “Con Lawson, no he visto el incidente, pero estoy por dentro, es mi curva y él corta la curva totalmente, como si no hubiera ningún coche ahí, y me sorprende mucho cuando lo veo, pero ya no pude hacer nada, porque acabamos tocándonos y arrancó todo el pontón derecho. Tuve muchísimos daños, como dos segundos de daños”, explicó el tapatío.

De igual forma, Checo expresó su molestia de que no le impusieran una sanción a Lawson, al que señaló de cometer acciones similares ante otros pilotos y en otras carreras.

“Frustrante, porque creo que veníamos haciendo una gran carrera. Le hizo lo mismo a Fernando (Alonso) la carrera pasada, le hizo lo mismo a Franco (Colapinto) al final, pero no tiene ninguna penalización, y como siempre sabemos que en la Fórmula 1 depende mucho de quién eres, en estos momentos por cómo funcionan las penalizaciones”, apuntó.

Finalmente, Pérez reconoció que los puntos que perdió afectaron a Red Bull, que terminó por caer al tercer lugar del campeonato de constructores, además de que señaló que para el cierre de la temporada, los dos autos del equipo deben contar con las mismas mejoras, si es que se desea mejorar.

“Eran puntos importantes que perdimos el día de hoy, pero mirando a nuestro ritmo con el que está teniendo Ferrari y McLaren parece ser complicado. Necesitamos, urgentemente, tener los dos autos en la misma posición en cuanto a las últimas mejoras, pero vienen unas carreras complicadas y el cierre de temporada se empieza a complicar mucho”, agregó.