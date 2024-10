Kane y Mbappé comparten el trofeo al mejor delantero

En la ceremonia del Balón de Oro 2024 también se reconoció al mejor delantero de la temporada con la entrega del Trofeo Gerd Müller y los ganadores de este premio fueron el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé.

Este galardón fue establecido en 2021 y al principio era conocido como Delantero del año, pero al año siguiente fue renombrado en honor al futbolista alemán Gerd Müller.

Es la primera ocasión que dos futbolistas se hacen acreedores de este trofeo por ser los mejores atacantes de la campaña. Kane, con el Bayern Múnich, y Mbappé, del Real Madrid aunque jugó con el PSG, consiguieron 52 anotaciones.

Ambos arietes marcaron 44 tantos con sus respectivos clubes y ocho con sus selecciones, pero Harry lo hizo con 54 partidos y Kylian lo hizo en 57 encuentros.

Sin embargo, el único que subió a recibir su reconocimiento fue Harry Kane, debido a que Kylian Mbappé no acudió a la ceremonia, debido a que se unió al boicot del Real Madrid, que decidió no ir a la premiación debido a que se enteraron que Vinícius Junior no ganaría el Balón de oro de este año.

Ganadores del Trofeo Herd Müller