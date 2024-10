¿Checo Pérez y Liam Lawson estuvieron a punto de los golpes en el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México 2024 resultó una frustración total para el tapatío, Sergio Checo Pérez, ya que no cumplió con su objetivo de terminar en el podio al concluir la carrera en último lugar.

Aunque arrancó en el décimo octavo puesto la competencia, hubo un momento en el que el mexicano se acercó a zona de puntos; sin embargo, en una disputa con el monoplaza de Liam Lawson en la vuelta 20, el mexicano sufrió daños en su auto y a partir de ahí su rendimiento bajo considerablemente.

Incluso, durante el final de la carrera, se observa al neozelandés haciendo una señal obscena al jalisciense después de rebasarlo en una recta larga.

Checo estalló contra Lawson

Como era de esperarse, al final del Gran Premio, Checo Pérez se mostró sumamente molesto y se quejó ante los medios sobre la agresividad de Lawson al volante.

“Frustrante porque veníamos haciendo una gran carrera. No solo es conmigo, le hizo lo mismo a Fernando (Alonso) la carrera pasada, le dio lo mismo a Franco (Colapinto) al final. No tiene ninguna penalización y como siempre, sabemos que en la Fórmula 1 depende mucho de quién eres por cómo funcionan las penalizaciones. Quizá a Red Bull le gusta que sea muy agresivo y tenga este tipo de comportamientos, no lo sé. Pero bueno, también arruinó su carrera”, mencionó.

¿Checo y Lawson, a punto de los golpes?

La tensa situación que se vivió en la competencia habría sobrepasado la pista, puesto que en un video que circula en redes sociales, se observa a Checo Pérez y Liam Lawson teniendo una acalorada discusión.

Aunque no se sabe con exactitud qué se dijeron, algunos internautas han comenzado a especular con que estuvieron a punto de llegar a los golpes para arreglar sus diferencias, debido a que el mexicano le habría reclamado por el choque que tuvieron en la vuelta 20.

Es importante mencionar que Christian Horner, jefe de Red Bull, le habría llamado la atención a Lawson por su comportamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues a ambos se les vio meterse a una oficina en el paddock de la escudería para tener una plática.

Dicho rumor creció aún más después de que el neozelandés ofreció disculpas a Checo Pérez ante los medios, aunque aseguró que él no tuvo la culpa del percance.