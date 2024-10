André Jardine confronta a David Faitelson tras llamar “fracaso” al América

El Club América no está teniendo su mejor torneo en el Apertura 2024, ya que actualmente marcha en noveno lugar con 21 puntos, lejos del nivel que llegó a mostrar en los dos torneo anteriores, cuando se consagró bicampeón.

Por ende, las críticas en torno al conjunto azulcrema no han parado, pues muchos han cuestionado su estilo de juego, así como la ola de lesionados que ha tenido esta campaña.

Jardine confronta a Faitelson

A pocas jornadas para que concluya la fase regular, André Jardine, técnico del club, acudió al programa Línea de 4 de TUDN y fue sumamente cuestionado por David Faitelson.

En dicha entrevista, el reconocido periodista, fiel a su estilo, le preguntó al entrenador brasileño si renunciaría al América si no logra calificar a la Liguilla, pues considera que esto sería un fracaso para la institución.

“Tú estas hoy para jugar Play-in, si el América no accede a la Liguilla, tú estás listo para ir con el señor Emilio Azcárraga y decirle, aquí está mi renuncia?”, preguntó.

“Primer no pensamos en los fracasos. Para mí las evaluaciones de los fracasos se hacen al final de los procesos, tenemos que esperar al final del torneo”, contestó el estratega.

Los cuestionamientos del periodista no terminaron ahí, ya que calificó el torneo del América como mediocre; sin embargo, el técnico brasileño le puso un alto cuando le pidió que se calmara.

“Bueno, en España ya estarías eliminado, en Alemania ya estarías eliminado, en Inglaterra ya estarías eliminado ¡16 puntos! Con todo respeto, ¿con qué cara el América se va a presentar en liguilla cuando ha hecho un torneo mediocre?… Las lesiones no son justificaciones, el aficionado del América quiere ser campeón, ser subcampeón en un fracaso”, lanzó Faitelson.

“Déjame terminar, el torneo no se ha acabado, cálmate. Se ha demostrado que sabemos ganar, cálmate. Es tu forma de ver, lo respeto, pero yo no concuerdo en nada, es un torneo difícil donde si tú no empiezas bien cada partido es siempre un partido complicado”, sentenció.