¡Vuelve a las andadas! Roberto Alvarado realiza broma a los jardineros de Chivas

Luego de que hace un par de semanas Roberto Alvarado haya causado indignación por haber lanzado un petardo a la sala de prensa de Chivas con reporteros y camarógrafos dentro como parte de una ‘broma’, el goleador vuelve a poner su nombre entre las tendencias con una nueva burla que tuvo como objetivo a los jardineros de Chivas.

En un video que circula en X, se puede ver como el Seleccionado Nacional toma una manguera en las instalaciones de Verde Valle y camina hacia una carpa en donde se encuentran dos jardineros del equipo. Alvarado comienza a mojarlos provocando que ambos corran mientras el extremo camina lentamente hacia ellos.

En el video también se puede apreciar un texto sobrepuesto en la imagen en el que se puede leer “para que se pongan a trabajar”. Como era de esperarse, el clip genero una ola de reacciones entre aquellos que criticaron el accionar del futbolista y los que se sumaron a las risas coincidiendo con el humor del mexicano.

¿Roberto Alvarado nominado al Balón de Oro?

Al mismo tiempo de la publicación antes mencionada, en redes comenzó a surgir otra broma entre los aficionados de Chivas. Otro video publicado por la cuenta del equipo muestra como se le pregunta a Víctor Guzmán lo que piensa del Balón de Oro, a lo que responde que le parece injusto porque lo debió ganar Roberto Alvarado.

“Es muy injusto, el Piojo debió haberlo ganado. ¿Cómo que en cuarto lugar?”, mencionó el Pocho.

En ese mismo clip, el goleador es cuestionado sobre esto, siguiendo con la broma y apuntando a que no pudo ir a la gala porque el equipo no permitió su salida. “No me dejó ir Chivas a la gala, estoy triste por eso”, comentó.

Finalmente, podemos mencionar como ambos jugadores postearon en sus redes una imagen que muestra a los cinco mejores jugadores del mundo y Alvarado aparece en la cuarta plaza delante de Rodri y debajo de Vinicius, Mbappé y Bellingham.