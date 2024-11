¿Quién será? Mhoni Vidente predice infidelidad de Piqué a Clara Chia

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más populares en toda Latinoamérica; con el paso de los años, la clarividente se ganó la confianza de muchas personas debido a su talento y preparación con los temas de astrología. Sus predicciones tomaron fuerza entre el público internacional, construyendo una comunidad que recurre a ella para consultar el futuro o los hechos que pasarán a lo largo de los meses de cada año.

La nacida en Cuba acertó en sucesos que pocos creyeron que pasaría; tal como la muerte de la reina Isabel II o el fallecimiento de Pelé. Ahora, Mhoni Vidente aseguró que Piqué le fue infiel a Clara Chia.

En El Heraldo de México, la mujer señaló que el exintegrante del Barcelona es bisexual ya que siente una fuerte atracción por los hombres. Pese a que no dio nombres, sí describió que sería un jugador de fútbol muy joven, del mismo equipo que conformó el deportista.

“Piqué dejó a Clara Chía por un futbolista. Se visualiza que lo conquistó, siempre se ha dicho que Gerard Piqué era bisexual, que le gustaban los hombres y las mujeres desde que estaba en el Barcelona y que ahorita se está quitando culpas. Ahora anda saliendo con un futbolista que es muy jovencito del Barcelona, que es muy importante y pronto nos van a dar la noticia. Pero el amor es amor y los europeos son más abiertos en esto”, dijo la vidente.

Tras todo lo ocurrido, algunas personas revivieron las palabras de Gerard: “Yo siempre he estado muy tranquilo, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, apuntó.