Franco Colapinto a Red Bull, Horner y Vowles ajustan detalles en el Brasil GP

El Gran Premio de Brasil se convirtió en el centro de las especulaciones sobre el futuro de Franco Colapinto, ya que en el paddock de Interlagos, el ambiente está cargado de expectativas tras el avistamiento de Christian Horner, jefe de Red Bull, saliendo del edificio de Williams con una sonrisa en el rostro, un gesto que encendió rumores sobre un posible acuerdo en marcha.

¿Colapinto ocupará el asiento de Checo Pérez?

Franco, el joven talento argentino de 21 años, llamó la atención de la escena de la Fórmula 1 con su notable capacidad comunicativa y sus destacadas actuaciones en la pista; durante el media day, el piloto habló sobre su futuro, “Si Williams no puede ofrecerme un asiento de carrera, lo más normal es buscar otro lugar que me ofrezca la mejor oportunidad para avanzar”.

En este contexto, Horner ha sostenido varias reuniones con James Vowles, director de Williams, para negociar las condiciones que permitirían a Colapinto unirse al equipo austriaco, la posibilidad de que el piloto argentino sea cedido en préstamo está sobre la mesa, pero Red Bull prefiere asegurarse su pase completo.

Las conversaciones son delicadas, ya que implican ajustes estratégicos y económicos de gran magnitud, especialmente porque Red Bull busca recuperar posiciones en el Campeonato de Constructores y evitar el impacto financiero de un mal desempeño en 2025.

Colapinto no dejó de mostrar su agradecimiento a Williams, el equipo que le brindó la oportunidad de entrar al mundo de la máxima categoría; sin embargo, su prioridad es seguir compitiendo como piloto titular: “Mi sueño siempre ha sido estar en la Fórmula 1 y quedarme aquí. No es fácil conseguir un asiento, pero estamos trabajando para lograrlo”, comentó en una reciente entrevista, donde enfatizó que, si no se concreta su continuidad para 2025, no descarta volver a intentarlo en 2026.

La situación se complica por los movimientos internos en Red Bull, donde Sergio “Checo” Pérez es blanco de críticas tras una temporada difícil; su salida parece inminente, lo que abre la puerta a candidatos como Liam Lawson y, posiblemente, Colapinto.

Sergio Pérez El piloto mexicano sufre en el primer día de actividades de Brasil (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Los elogios de Horner y Helmut Marko hacia el argentino son un indicativo claro de que su futuro podría estar en el equipo del energizante.

Los próximos días serán cruciales para definir el destino de Colapinto; e incluso de Checo, la atmósfera en Interlagos está cargada de tensión, pero todo parece indicar que el piloto argentino está más cerca que nunca de unirse a una de las escuderías más poderosas del automovilismo.