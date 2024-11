Exjugador de Cruz Azul expone al CT de Siboldi por recibir dinero a cambio de minutos

(Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Una nueva polémica envuelve al cuerpo técnico de Robert Dante Siboldi y el futbol mexicano. En recientes horas, a las redes sociales llegó el fragmento de una entrevista con StudioFutbol en la que el exjugador de Cruz Azul, Jonathan Borja, habló sobre su actividad en la Liga MX y como no obtuvo los minutos suficientes debido a manejos sucios que involucraron al equipo del estratega uruguayo y un empresario fuera del club.

Fue entre los Torneos Clausura 2020 y Guardianes 2021, que el mediocampista ofensivo y el estratega coincidieron en Cruz Azul, viviendo momentos importantes en la historia del equipo cementero como el famoso empate 4-4 en las semifinales contra Pumas o aquel torneo que no se finalizó por temas de pandemia.

Sobre esto, el jugador decidió hablar un poco y asegurar que no jugó como le hubiera gustado en el equipo cementero debido a que se enteró de un ‘acuerdo’ entre un empresario externo y un miembro del cuerpo técnico para recibir dinero por minutos.

¿Qué declaró el futbolista?

“Vuelvo a Cruz Azul, tuvimos una muy buena temporada, siempre fuimos punteros, siempre estuvimos cerca de ganar la Copa. Nos vamos en semifinales contra Pumas, le ganamos 4-0 de ida y nos remontó un 4-0 a Pumas en su cancha. Después yo me entero de que había un empresario cercano al CT, no voy a dar nombres por respeto, que ellos tenían que llevarse una cantidad de dinero, y ese dinero, entre el empresario que a mí me llama para irme yo a Cruz Azul y una persona que trabajaba ahí, se lo reparten. Ese fue el problema”, aseguró el futbolista ecuatoriano.

Es importante señalar que las pablaras del futbolista hacen referencia a uno de los famosos promotores, ya que asegura que el empresario externo también tuvo que ver con su llegada al cuadro de la Noria.

Por su parte, también podemos hablar del segundo involucrado en la operación, puesto que al mencionar que era alguien que trabajaba en el club, se podría interpretar como algún directivo; sin embargo, el decir que la relación entre el empresario era directamente como alguien del equipo de Siboldi, señala directamente a los miembros del banquillo.

Al final, Borja aseguró que sí tuvo oportunidad de ver minutos en muchas ocasiones, pero que a su criterio él debió haber disputado más duelos. En su estadía con el cuadro capitalino, el ecuatoriano solo jugó 6 partidos, mismos en los que aportó un gol.