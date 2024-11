Matías Almeyda termina con los rumores de su regreso a Chivas: “No tengo tiempo”

La repentina salida de Fernando Gago del banquillo de Chivas para ir a dirigir a Boca Juniors sigue generando reacciones en Verde Valle. A pesar de que Arturo Ortega tomó de forma interina las riendas, logrando dos victorias de tres posibles hasta ahora, los nombres no dejan de circular como posibles remplazos y uno de los que más suena por su cariño con el club es el de Matías Almeyda.

El argentino es uno de los nombres más queridos por la afición debido a que en su gestión los de Guadalajara llegaron a disputar siete finales, logrando coronarse en cinco ocasiones (dos Copa MX, una Supercopa MX, una Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf).

Por ello, al tener el puesto de estratega vacante en el equipo, su nombre llega como la opción número uno para algunos; sin embargo, la ilusión de su posible regreso se disipa al escuchar las palabras del propio argentino quien aseguró que su mente está en Grecia con el AEK, donde espera estar por muchos años.

¿Qué dijo Matías Almeyda?

“Yo no he hablado con nadie. Es mentira todo lo que se habla. No tengo tiempo. Mi energía está puesta en que AEK tiene que ganar. Y yo trato de no mentir, los años que han pasado he recibido propuestas reales de otros clubes y los primeros en enterarse fueron los dirigentes, pero esa es mi manera de manejarme. No voy por atrás”, aseguró ante los rumores que apuntaban a un regreso.

Es importante mencionar que el técnico también aprovechó para tirar un dardo a la prensa debido a que desde el primer día en el que Gago salió del equipo, muchos han iniciado con la especulación sobre supuestas negociaciones que pueden desestabilizar su entorno.

“Llevan más de un mes escribiendo. Chivas es un club grande. En dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos cinco títulos. Queda algo de cariño, pero lo que se ha escrito es mentira”, sentenció.