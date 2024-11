¿Ya no lo quieren? Edson Álvarez en el ojo del huracán tras expulsión contra Nottingham Forest

Edson ha tenido altibajos en su arranque esta temporada, si bien el mexicano no ha tenido buenos partidos, y los hammers van en picada posicionándose en el lugar 14 de la Premier League, situación que tiene no muy contenta a la aficion y parte del club. El Machín suma 10 encuentros disputados y en ellos ha recibido 2 tarjetas rojas, una contra el Liverpool FC en la EFL Cup y la más reciente contra el Nottingham Forest.

Sin embargo la molestia de los aficionados fue que iban perdiendo por un tanto, y en cualquier momento podían igualar el marcador ya que aún no culminaba la primera mitad, pero con la segunda amarilla que vio el ex América, ya no tuvieron posibilidad de lograr el empate o hasta buscar la victoria. El partido terminó con una diferencia de 3-0 con la preocupación de estar a cuatro lugares de la zona roja de descenso.

Julen Lopetegui en la cuerda floja debido a los resultados negativos

Momentos tensos se viven en el cuadro de Londres luego de que Lopetegui no logra sumar consecutivamente a pesar de sacarle el resultado al Manchester United en la fecha 9, este fin de semana volvieron a caer y pone en duda la continuidad del estratega español, donde ya ven posibles reemplazos como Edin Terzic, quien sería el principal candidato para sentarse en el banquillo. Julen se estaría jugando el puesto por lo que es imposible que pierda y de buenos resultados ern sus próximos encuentros en liga.

¿Qué encuentros se perdera Edson?

Debido a los cartones rojos que vio el mexicano el fin de semana, se perderá dos juegos importantes ante el Everton y Newcastle en la fecha 11 y 12. Su lugar lo podría tomar su compañero que igual tuvo paso por el cuadro de Coapa, Guido Rodríguez.