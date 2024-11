¿Cuándo reabrirá el Cd. de los Deportes? Alcalde de BJ revela si América podrá jugar vs. Pachuca

Luego de la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes, muchos aficionados se han preguntado si América y Cruz Azul podrán jugar sus último partidos de la fase regular en dicho inmueble.

En medio de esta incertidumbre, el alcalde de la demarcación Benito Juárez, Luis Mendoza, explicó en entrevista con Récord que los dueños del recinto deben cumplir con las medidas de Protección Civil para que este sea reabierto.

¿América podrá jugar vs. Pachuca?

“¿Quieren seguir funcionando? Le corresponde a las empresas y a los dueños cumplir con las prevenciones que les hice en material de Protección Civil, si no cumplen con estos requerimientos no se va a abrir, si no cumplen antes de esto (miércoles) yo no voy a permitir que se abra el estadio”, aseguró.

Asimismo, el alcalde reveló que existe una multa a los propietarios del Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros México por violar los protocolos de seguridad, además de informar que este domingo, se notificó a los responsables el tiempo con el que cuentan para cumplir con los requisitos que se les piden.

“No creo que el miércoles vayan a tener público. Son muchas prevenciones que les hice, como el tema de la pirotecnia, que tienen que meter los documentos. Oficios de bomberos, temas de seguridad, hacer el proyecto que tengan que tener en materia de Protección Civil adentro. Una cosa es lo general y otra es evento por evento, en el próximo evento tienen que cumplir con lo que les estoy pidiendo”, informó.

En ese sentido, Luis Mendoza explicó que América podría jugar en el inmueble de la colonia Noche Buena pero sin público, ya que no pueden reanudar la venta de boletos hasta que el estadio sea reabierto, por lo que aseguró que todo depende de los dueños del inmueble.

“Tienen tres días a partir de ayer que los notifiqué formalmente. Pudieran hacerlo el miércoles, pero no creo que les alcance para vender los boletos porque no hay una certeza jurídica hasta que cumplan... Si cumplen a la medida de lo que yo estoy pidiendo y a lo mejor no van a vender sus boletos, no habría público, porque no se pueden adelantar a vender algo que no han cumplido. Yo legalmente hasta que no cumplan con todo no les voy a abrir, pero su tema de mercadeo ellos lo tienen que valorar, tal vez podría haber un evento sin público, hasta que cumplan se va a abrir la Plaza y el Estadio Azul, está en la cancha de ellos”, sentenció.

¿América cambiará de sede?

En medio de este panorama, existe la posibilidad de que, si las Águilas no pueden jugar con público el próximo miércoles, cambien de sede el encuentro, puesto que este resulta vital en sus aspiraciones por calificar directo a la liguilla. El estadio Nemesio Diez de Toluca, el Corregidora de Querétaro y el Cuauhtémoc de Puebla, lucen como las opciones más viables debido a la cercanía con la Ciudad de México.