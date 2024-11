Real Madrid vs. Milán: ¿A qué hora y dónde ver la J4 de la Champions League?

Real Madrid vuelve a la acción, después de la goleada que sufrió a manos del Barcelona en el Clásico español, por lo que debe pasar la página en busca de volver al camino de la victoria y tratará de hacerlo este martes cuando enfrente al AC Milan, en la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto merengue no tuvo actividad el fin de semana pasado debido a que se enfrentaba con el Valencia, y las condiciones no eran óptimas debido a las afectaciones que provocó la DANA, por lo que el club español podría sufrir falta de ritmo al estar parado más de una semana.

Sin embargo, el Madrid jugará en su competición fetiche y ante su afición, con lo cual se espera un equipo que vaya al frente y que no se contenga con tal de sacar un resultado favorable.

Este duelo también será la primera aparición de Vinícius Junior, tras el desplante de la semana pasada, cuando no acudió a la ceremonia del Balón de Oro al enterarse de que no era el ganador del galardón.

El partido será un buen termómetro para saber cómo se encuentra el brasileño. Si bien en la fecha anterior de la Liga de Campeones destacó con un hat-trick ante el Borussia Dortmund, ante el Barcelona pasó desapercibido.

Quien también debe mostrar una mejor cara es Kylian Mbappé, que en el Clásico español no tuvo la mira fina, además de que cayó en múltiples fueras de lugar, por lo que recibió múltiples críticas por su desempeño.

La principal novedad de Carlo Ancelotti es la convocatoria de Rodrygo Goes, quien superó una lesión muscular, aunque no necesariamente vaya a ser titular y podría ser usado como revulsivo.

Las bajas del técnico italiano siguen siendo el portero Thibaut Courtois y los defensas Dani Carvajal y David Alaba.

Del otro lado se encuentra el Milan, que está urgido de un triunfo para mantener sus aspiraciones para clasificar a la siguiente fase de la Champions. Los rossoneri solo cuentan con un triunfo, por dos derrotas, lo que los tiene en el puesto 25 en la tabla general.

Este choque marcará el regreso de Álvaro Morata al Santiago Bernabéu, pero ahora con la camiseta del rival. No obstante, este arranque de temporada no ha sido el mejor para el atacante español, ya que solo acumula dos anotaciones.

El Real Madrid llega como el gran favorito, pero se espera un gran encuentro, en especial por la añeja rivalidad que existe entre estos dos equipos, quienes se han visto las caras en el máximo torneo a nivel de clubes desde 1955, aunque la última vez que se enfrentaron en este contexto fue en la temporada 2010-11, donde igualaron a dos tantos en San Siro.

Jornada 4

Slovan Bratislava vs. Dínamo Zagreb

Martes 5 de noviembre

11:45 h

Por Cinemax/MAX

PSV vs. Girona

Martes 5 de noviembre

11:45 h

Por TNT/MAX

Borussia Dortmund vs. Sturm

Martes 5 de noviembre

14:00 h

Por MAX

Celtic vs. RB Leipzig

Martes 5 de noviembre

14:00 h

Por MAX

Real Madrid vs. Milan

Martes 5 de noviembre

14:00 h

Por TNT/MAX

Lille vs. Juventus

Martes 5 de noviembre

14:00 h

Por MAX

Liverpool vs. Bayer Leverkusen

Martes 5 de noviembre

14:00 h

Por MAX

Sporting Lisboa vs. Man. City

Martes 5 de noviembre

14:00 h

Por TNT/MAX

Bologna vs. Mónaco

Martes 5 de noviembre

14:00 h

Por MAX

Shakhtar vs. Young Boys

Miércoles 6 de noviembre

11:45 h

Por Caliente TV

Club Brujas vs. Aston Villa

Miércoles 6 de noviembre

11:45 h

Por Caliente TV

Feyenoord vs. RB Salzburg

Miércoles 6 de noviembre

14:00 h

Por Caliente TV

PSG vs. Atlético de Madrid

Miércoles 6 de noviembre

14:00 h

Por Caliente TV

Bayern Múnich vs. Benfica

Miércoles 6 de noviembre

14:00 h

Por Caliente TV

Sparta Praga vs. Brest

Miércoles 6 de noviembre

14:00 h

Por Caliente TV

Estrella Roja vs. Barcelona

Miércoles 6 de noviembre

14:00 h

Por Caliente TV

Inter vs. Arsenal

Miércoles 6 de noviembre

14:00 h

Por Caliente TV

Stuttgart vs. Atalanta