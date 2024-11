Alan Pulido confiesa su deseo por regresar a Chivas: “Volver sería espectacular”

(Photo by Refugio Ruiz/Getty Images)

En los últimos torneos, Chivas ha sufrido bastante con el reclutamiento de jugadores para su plantilla. Nombres importantes se han negado a vestirse de rojiblancos o en ocasiones el precio de los futbolistas ha impedido que las operaciones se concreten.

Esta razón ha hecho que los aficionados pidan que la directiva haga un esfuerzo por regresar a aquellos futbolistas que se consolidaron como figuras en el equipo, siendo uno de los más solicitados el delantero Alan Pulido.

¿Qué dice Alan Pulido sobre esto?

Sobre esto, el futbolista del Kansas City en la MLS decidió hablar un poco asegurando que en su intención a futuro está regresar al Estadio Akron para defender los colores del rebaño, además de asegurar que en su momento las negociaciones para su llegada se gestaron, pero no se concretaron.

“Claro que para mí sería algo muy lindo y obviamente se pone la piel chinita, ahora lo que reviví en el estadio, ahora que fui a verlo, fue algo muy lindo. Todo el cariño que me tiene la afición es algo recíproco y ojalá en su momento, como ya lo comenté, el que pueda volver al equipo, que para mí sería algo espectacular… El año pasado se terminaba el contrato con Kansas. Hubo acercamientos con Chivas, pláticas, pero al final no se llegó a un acuerdo. Por ahí estaban buscando otras posiciones y al final no pudimos concretarlo”, comentó en entrevista para ESPN.

Asimismo, el delantero confesó que su sueño siempre ha sido retirarse en Chivas, ya que desde su llegada el recibimiento fue increíble, así como la conexión que logró con la institución. Aunque aseguró que piensa más en aportar, que en retirarse, por su buen momento físico.

“Poder retirarme en Chivas para mí sería algo muy lindo, pero creo que más de retirarme, creo que todavía me siento muy bien físicamente, tengo el nivel para poder aportar cosas y obviamente que en su momento me veo, pero vamos a ver qué pasa” comentó en la mesa de Futbol Picante.