Donald Trump y sus equipos favoritos, ¿cuáles son?

El recientemente electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es conocido por su afición a diversos deportes y equipos icónicos, principalmente aquellos con relevancia en su ciudad de origen, Nueva York.

¿A qué equipos les va Donald Trump?

Entre sus favoritos destacan los Yankees de Nueva York en la MLB, uno de los equipos más exitosos y prestigiosos de la Major League Baseball (MLB), la conexión de Trump con este equipo no solo radica en su admiración por su éxito en el campo, sino también por la relación personal que ha mantenido con figuras clave, como el propietario de los Yankees, George Steinbrenner.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York regresa al banco luego de poncharse ante los Dodgers de Los Ángeles durante el primer episodio del Juego 2 de la Serie Mundial, el sábado 26 de octubre de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP (Godofredo A. Vásquez/AP)

Trump, quien es propietario de varios negocios de lujo en Nueva York, ve a los Yankees como un reflejo del éxito y la perseverancia que valora tanto en el mundo empresarial como en el deporte.

En el futbol americano, Trump destacó su apoyo por los New England Patriots, especialmente durante su amistad con el dueño del equipo, Robert Kraft, quien es conocido por su cercanía con el expresidente. Aunque también expresó respeto por los New York Giants y los New York Jets, su relación con los Patriots es más fuerte debido a la amistad personal con Kraft y el legado del equipo bajo la dirección de su entrenador, Bill Belichick.

5. Los Patriotas se llevan el Super Bowl XLIX Foto: Getty Images

Además de estos, el presidente mantene un interés notable por los Washington Nationals en la MLB, especialmente durante su mandato, cuando el equipo ganó la Serie Mundial en 2019, lo que le permitió celebrar el éxito del equipo frente a la Casa Blanca.

Más allá de los deportes profesionales, Trump demostró aprecio por el deporte universitario, particularmente por el futbol americano universitario, se declaró fan de equipos de renombre como los Ohio State Buckeyes y los Notre Dame Fighting Irish, ¡esta preferencia refleja su afinidad por el éxito y la tradición en el deporte, así como su gusto por equipos con un historial de logros.

La relación de Donald Trump con estos equipos refleja tanto su amor por la competencia como su vínculo con los lugares y las personas que ha conocido a lo largo de su vida.