Kikin Fonseca revela fuerte encontronazo con Juan Dinenno: “Dedícate a lo tuyo”

La presencia de los exfutbolistas y comentaristas en podcast deportivos es cada vez más frecuente y gracias a esto, interesantes anécdotas del gremio salen a la luz dando mucho de que hablar. En esta ocasión, fue Kikin Fonseca el que sorprendió al contar la vez en la que el exdelntero de Pumas, Juan Ignacio Dinenno, le hizo un fuerte reclamo por una declaración.

Fue el podcast llamado La Capitana, protagonizado por Sandra de la Vega, que el ahora comentarista de TUDN reveló como tras un comentario que hizo en un duelo de Pumas, el goleador argentino lo buscó para encararlo por el comentario que lanzó durante la transmisión.

“Una vez él (Juan Ignacio Dinenno) jugó en Estados Unidos con Pumas y yo dije que salió de la cancha molesto. Yo no estaba en el estadio, pero en la tele vi que él salió e hizo rabieta y yo comente en la transmisión ‘se enojó Dinenno porque lo sacaron y a quien le gusta que lo saquen’, eso fue todo”, aseguró el exjugador.

Al mismo tiempo, Fonseca reveló que tras el partido le llegó una llamada avisando que Dinenno quería hablar con él y al contestar se dio el fuerte reclamo del futbolista de Pumas por inventar cosas sobre su actitud.

“En la noche, después del partido recibo una llamada: ‘oye, quiere hablar contigo Dinenno’, dije adelante, dime. ‘Oye Kikin no puedes decir cosas que no son ciertas, qué poca, tienes el micrófono y dices que me enojé’. Dinenno, en primer lugar, ¿para qué me hablas?, dedícate a lo tuyo’. Si yo lo dije, fue porque observé que hiciste una rabieta, pensé que te habías enojado. Si no, discúlpame, la regué, pero dedícate a lo tuyo”, sentenció el exSeleccionado Mexicano.

¿Cuál es la actualidad de Dinenno?

Luego de haber disputado 147 partidos con Pumas, sumando 60 goles, y 10 asistencias, el artillero inició una nueva aventura por Brasil con la camiseta del Cruzeiro. Hasta el momento, Dinenno ha disputado 22 encuentros con el cuadro sudamericano, registrando solamente 8 anotaciones.

En tiempos recientes el goleador dio la nota debido a que las molestias físicas le han impedido jugar con regularidad. Su más reciente lesión se dio en agosto de este año, cuando en un duelo ante Belo Horizonte se rompió el ligamento cruzado.