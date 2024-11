Exorbitante millonada la que ganará el triunfador de la pelea entre Tyson vs. Paul

Mike Tyson vs. Jake Paul se enfrenta por una bolsa millonaria

Mike Tyson vs. Jake Paul

El próximo 15 de noviembre, el mundo del boxeo será testigo de un evento sin precedentes con el enfrentamiento entre dos leyendas mediáticas, Mike Tyson y Jake Paul; más allá del espectáculo deportivo, este combate representa una oportunidad de negocio millonaria para ambos pugilistas.

¿Cuánto cobrará el ganador de Tyson vs. Paul?

Se estima que la bolsa total de la pelea superará los 80 millones de dólares, una cifra que generó una gran expectativa en el mundo del deporte; aunque no se reveló la distribución exacta de estos ingresos, se espera que ambos boxeadores se lleven una parte considerable del pastel.

Jake Paul vs Mike Tyson Press Conference - Fanatics Fest Mike Tyson vs. Jake Paul se enfrentarán este 15 de noviembre (Michael Loccisano/Getty Images)

Para Mike Tyson, este combate significa mucho más que un simple cheque, el excampeón del mundo, quien en su momento acumuló una fortuna de 300 millones de dólares, aseguró que el dinero no es su principal motivación, “Mi vida no va a cambiar ni un uno por ciento después de esta pelea; siempre podré vivir así y lo estoy haciendo solo porque quiero ponerme a prueba”, afirmó Tyson.

Sin embargo, es innegable que el excampeón se embolsará una suma millonaria por este combate, se estima que sus ganancias podrían superar los 20 millones de dólares, una cifra nada despreciable para alguien que ya aseguró su lugar en la historia del boxeo.

Por su parte, Jake Paul, quien ha construido una sólida carrera en el mundo del boxeo y las redes sociales, también se beneficiará económicamente de este enfrentamiento; el joven youtuber es claro en sus objetivos, “Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda”, afirmó.

Jake Paul vs Mike Tyson Press Conference - Fanatics Fest Mike Tyson vs. Jake Paul, se calcula que pueden entregarse hasta 80 millones de dólares (Michael Loccisano/Getty Images)

Más allá de las ganancias individuales, este combate representa una oportunidad única para ambos boxeadores de consolidar su imagen y aumentar su popularidad a nivel mundial; además, el evento generará una gran cantidad de ingresos por concepto de patrocinios, venta de entradas y derechos de transmisión.

La cartelera del 15 de noviembre no se limita al combate estelar entre Tyson y Paul; otros enfrentamientos de alto nivel, como el de Katie Taylor vs. Amanda Serrano y el de Mario Barrios vs. Abel Ramos, completarán una noche llena de acción y emoción.