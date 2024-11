¡Se va una leyenda! Jesús ‘Chapo’ Sánchez anuncia su retiro de Chivas

El futbol mexicano se despide de una de sus figuras más emblemáticas, Jesús “Chapo” Sánchez, defensor central y canterano del Club Deportivo Guadalajara, anunció su retiro del balompié profesional al finalizar el Torneo Apertura 2024.

¿Quién es Jesús ‘Chapo’ Sánchez?

Sánchez debutó con Chivas en 2009, se convirtió en un referente para la afición rojiblanca gracias a su entrega, lealtad y compromiso con la institución; a lo largo de su carrera, el “Chapo” disputó más de 300 partidos con el Rebaño Sagrado y formó parte de la generación dorada que conquistó cinco títulos bajo la dirección técnica de Matías Almeyda.

“Sí, sí cumplí. Me hubiera gustado obviamente conseguir más cosas, pero cuando he estado, he tratado de dar lo mejor”, expresó Sánchez en un emotivo mensaje de despedida. El defensor recordó sus inicios en el club y agradeció a Chivas por la oportunidad de cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Sánchez fue su participación en la final de la Copa Libertadores de 2010, donde Chivas cayó ante el Inter de Porto Alegre; a pesar de no haber podido levantar el trofeo, el “Chapo” dejó una huella imborrable en la historia del club.

La decisión de retirarse no fue fácil para Sánchez, quien dedicó gran parte de su vida al futbol; sin embargo, el defensor aseguró haber tomado esta decisión con la cabeza fría y el corazón contento, “He tratado de ser un profesional, y nada, soy un agradecido totalmente a Chivas, al futbol y a la vida por darme esta oportunidad”, afirmó.

Con su retiro, el futbol mexicano pierde a uno de sus defensores más sólidos y a un hombre de club como pocos, Jesús Sánchez será recordado siempre como una leyenda de Chivas y un ejemplo para las futuras generaciones de futbolistas.