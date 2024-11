Tensión en la Fórmula 1: Asociación de Pilotos carga contra el presidente de la FIA

La Fórmula 1 enfrenta una nueva polémica, esto después de que la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), emitió un comunicado para cargar contra la FIA y su presidente, Mohammed Ben Sulayem.

Hartazgo contra multas

En primera instancia, los conductores expresaron su inconformidad contra las multas impuestas, pues cabe recordar que en las últimas semanas, Max Verstappen de Red Bull y Charles Leclerc de Ferrari, fueron sancionados económicamente y con trabajo comunitario por decir palabras altisonantes al momento de quejarse sobre su rendimiento en la pista.

“Como ocurre en todos los deportes, los competidores deben acatar la decisión del árbitro, les guste o no, estén de acuerdo con ella o no. Así es como funciona el deporte. Los pilotos (nuestros miembros) no son diferentes y lo comprenden perfectamente”, se lee.

“Con respecto a las malas palabras, hay una diferencia entre las que se usan para insultar a otros y las más informales, como las que se usan para describir el mal tiempo o un objeto inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción”, añade el documento.

Asimismo, la GPDA pidió al presidente de la FIA cuidar las palabras que utiliza al momento de referirse a los pilotos, ya sea de manera directa o indirecta, pues cabe recordar que, mediante una entrevista con Motorsport, Mohammed Ben Sulayem reveló que pidió a los corredores decir menos groserías, puesto que “no son traperos”, algo que fue considerado por Lewis Hamilton como un tema “racial”.

“Instamos al presidente de la FIA a que también tenga en cuenta su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o incluso sobre ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Además, nuestros miembros son adultos y no necesitan recibir instrucciones a través de los medios de comunicación sobre cuestiones tan triviales como el uso de joyas y ropa interior”, señala el comunicado, en referencia a la multa que recibió Hamilton en 2022 por el uso de joyas y piercings.

Piden transparencia en las multas

Por último, los pilotos solicitaron a la FIA transparentar cuál es el destino del dinero que reciben por las multas impuestas, pidiendo tener injerencia en el tema en beneficio del automovilismo.

“Durante los últimos 3 años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas financieras de la FIA y dónde se gastan los fondos. También hemos transmitido nuestras preocupaciones sobre la imagen negativa que las multas financieras dan al deporte”.

“Una vez más, solicitamos al presidente de la FIA que brinde transparencia financiera y un diálogo directo y abierto con nosotros. Todas las partes interesadas (la FIA, la F1, los equipos y la GPDA) deben determinar conjuntamente cómo y dónde se gasta el dinero en beneficio de nuestro deporte”, finaliza el documento.