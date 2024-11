“Es una aberración”: Guillermo Almada estalla contra la FIFA

Pachuca se ganó su lugar al mundial de clubes tras consagrarse campeón de la pasada Concacaf Champions League venciendo a Columbus Crew 3-0 en el Estadio Hidalgo, al igual que el Club León venciendo al Los Angeles FC 3-1, una edición pasada en 2023.

Ambos clubs afectados por la nueva regla de la FIFA que impide a dos equipos competir siendo del mismo dueño, lo cual hizo estallar al uruguayo donde hablo en conferencia de prensa: “Una aberración, el reglamento se tiene que dar antes de la clasificación, nos dieron la bienvenida a nosotros (Pachuca) y a León, me parece que cambiar el reglamento sobre la marcha no es lo ideal, si se cambiara, de este mundial para adelante, pero cambiar las reglas ya que están clasificados los equipos no es justo”

¿Quién iría en vez de León o Pachuca?

Ha estado la intriga por parte de la Liga MX, por el asunto de quién estaría ocupando su lugar en el mundial de clubes, lo cual para los clubes afectados lo ven como un “golpe bajo” por parte de alguien de la liga, mientras que suenan equipos como América, Tigres y Columbus Crew, quienes han tenido sus últimos torneos de buena forma llegando a instancias finales.

Luego de que aún esté en duda quién irá, la Concacaf sacó el ranking de clubes, quienes entre los primeros 5 se encuentran 3 mexicanos y 2 estadounidenses:

1- Columbus Crew (USA)

2- América (Mex)

3- Tigres (Mex)

4- Cruz Azul (Mex)

5- Los Ángeles FC (USA)

Con esto le cae más limón a la hérida , ya que empieza el debate en redes sociales, donde los aficionados critican a los azulcremas de no merecer ir al mundial por no haberlo ganado en la cancha, sin embargo los clubes que pueden ocupar el lugar, no han comentado nada sobre el tema.