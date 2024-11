“Es Hazard 2.0″: Afición del Real Madrid revienta a Mbappé por su desempeño

Mbappé no ha aparecido en momentos importantes con el Real Madrid.

Kylian Mbappé se convirtió en el fichaje bomba del Real Madrid en el pasado mercado de verano, ya que es considerado uno de los mejores jugadores del planeta gracias a lo que ha logrado a sus 25 años.

Su arribo a la casa blanca generó ilusión en los aficionados merengues, puesto que pintaba para ser el heredero de Cristiano Ronaldo y el gran referente en el ataque del equipo.

Sin embargo, su estadía no ha resultado como se esperaba, ya que el delantero francés no ha cumplido con las expectativas, puesto que no se le ha notado cómodo jugando como centro delantero.

Incluso, se le ha visto fallar opciones claras de gol y con falta de concentración al momento de encarar a sus rivales, puesto que es algo que solía hacer con mucha facilidad y que con el Real Madrid no ha podido mostrar.

En el último juego en el que los merengues golearon 4-0 al Osasuna, Kylian jugó los 90 minutos, pero no pudo perforar las redes, ya que el gran héroe del encuentro volvió a ser Vinicius Júnior, quien marcó hat trick.

Critican a Mbappé

Debido a esta situación, Mbappé ha comenzado a ser blanco de críticas por parte de aficionados del Real Madrid, ya que no ha podido aparecer con goles en los duelos importantes que ha tenido el club esta temporada.

Incluso, hay quienes han comenzado a cuestionar si le queda grande la camiseta blanca, por lo que algunos internautas aseguraron que es la versión 2.0 de Eden Hazard.

“Mbappé es Hazard 2.0″, “Mbappé sale sobrando en el Madrid hoy en día” o “Tiene la confianza por el suelo el pobre”, fueron algunos de los comentarios.

Es importante mencionar que los números de Mbappé con el Madrid no son malos, ya que suma ocho goles en 16 encuentros; sin embargo, ha sido cuestionado por no brillar en partidos claves, como en el clásico contra Barcelona o el juego ante Milan.