El futuro de Alexa Moreno en el aire, la gimnasta mexicana evalúa su retiro tras París 2024

La destacada gimnasta mexicana, Alexa Moreno, dejó entrever la posibilidad de retirarse del alto rendimiento después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024; la deportista aún no toma una decisión definitiva, pero es una posibilidad que analiza seriamente.

¿Por qué se retiraría Alexa Moreno?

En una reciente entrevista, la atleta compartió sus reflexiones sobre su carrera y los desafíos que enfrentó en los últimos meses.

Alexa Moreno Alexa Moreno, una de las más grandes gimnastas mexicanas. (Jamie Squire/Getty Images)

A pesar de obtener un noveno lugar en París, un resultado notable considerando las adversidades, Moreno admitió que su cuerpo sufre las consecuencias de años de entrenamiento intenso: “Mi rodilla no está al cien por ciento. Me operaron en noviembre, pero no me hicieron todo lo que tenían que hacerme porque no iba a alcanzar a llegar a los Juegos Olímpicos de París”, reveló la gimnasta.

Esta lesión, sumada al desgaste físico propio de su edad, 30 años, y la exigencia constante del alto rendimiento, llevó a Moreno a cuestionarse si podrá continuar en el deporte; “Siempre necesito reparaciones después de cada ciclo y me ha funcionado mucho darme el espacio. Si decidiera regresar, sé que este tiempo me va a ayudar, me va a dar más fuerza, que voy a regresar con más ganas y con más voluntad, entonces me gusta tomarme mi tiempo, estar segura de que sí quiero”, expresó la atleta.

La decisión de retirarse no es fácil para Alexa, quien ha dedicado gran parte de su vida a la gimnasia, sin embargo, la necesidad de cuidar su salud y bienestar a largo plazo la obliga a evaluar cuidadosamente sus opciones, “Si llego a continuar en el alto rendimiento debo operarme y también para tener una vida normal, porque me duele todo el tiempo”, confesó.

La posibilidad de que París 2024 fue su última participación olímpica generó incertidumbre entre sus seguidores, pero la gimnasta dejó abierta la puerta a un posible regreso en Los Ángeles 2028, siempre y cuando su cuerpo se lo permita y encuentre la motivación necesaria para enfrentar un nuevo ciclo olímpico.

Alexa Moreno Alexa Moreno obtuvo el noveno lugar en los JJ. OO. de París 2024. (Naomi Baker/Getty Images)

“No es fácil, además van cambiando los objetivos también con el tiempo y tiene mucho que ver la edad”, puntualizó la gimnasta, quien demostró madurez al reconocer las limitaciones de su cuerpo y la importancia de tomar decisiones responsables para su futuro.

La decisión final sobre el retiro de Alexa Moreno aún se encuentra en el aire, pero sus declaraciones dejan abierta la opción de que el final de su carrera como gimnasta podría estar cerca.