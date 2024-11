Julio César Chávez debuta en el cine en “Corazón de Campeón”

El ícono del boxeo mexicano, Julio César Chávez, se prepara para dar un nuevo paso en su carrera al incursionar en el mundo del cine, el excampeón mundial reveló que formará parte del elenco de “Corazón de Campeón: Chávez vs Páez”, una película que promete conmover al público al narrar las historias de sus hijos y los de Jorge Páez.

¿De qué trata “Corazón de Campeón”?

En una reciente entrevista, Chávez detalló que la producción, filmada en Rosarito, Baja California, se centrará en las vidas de sus hijos Omar y Julio, así como en la descendencia de Jorge Páez, ‘Maromerito’ y Airam, el exboxeador aseguró que, aunque no es actor, su participación en la película será emotiva y dejará una huella en el corazón de los espectadores.

Julio César Chávez Julio César Chávez, leyenda del boxeo internacional (Roger Kisby/Getty Images for Hublot)

“Chávez vs Páez es la vida del Maromero y su hijo y la vida de mis hijos. No es mi película, porque se está malinterpretando, es la película de mis hijos, yo estoy apoyándolos en todo. Estamos actuando, pero yo no soy actor. Es una película muy conmovedora que va a llegar a los corazones de todos los mexicanos y a todos los paisanos de Estados Unidos”, expresó Chávez.

Jorge “El Maromero” Páez, también se mostró entusiasmado con el proyecto y aseguró que la película será un éxito rotundo, “Aquí estamos contentos, Julio está haciendo nuestra película que va a caer de lado a toda la gente, pero no les voy a decir nada”, mencionó el exboxeador.

“Corazón de Campeón: Chávez vs Páez” no solo abordará la vida de los hijos de ambas leyendas del boxeo, sino que también explorará las complejidades de crecer bajo la sombra de padres famosos y las altas expectativas que conlleva ser parte de una dinastía deportiva.

Julio César Chávez Julio César Chávez, el máximo exponente del pugilismo mexicano (Handout/Getty Images)

Esta producción representa un nuevo desafío para Julio César Chávez, quien después de conquistar el mundo del boxeo, ahora busca emocionar al público con su talento actoral, la película será un evento muy esperado por los aficionados al boxeo y al cine mexicano.