“Es un decrépito y senil”: Álvaro Morales pide a Aguirre no alinear más a Ochoa

La Selección mexicana de futbol vuelve a la actividad este viernes 15 de noviembre para enfrentar a Honduras en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Dicho partido será clave para el combinado azteca, ya que será el primer encuentro de eliminación directa para Javier Aguirre, por lo que deberá tomarlo con mucha seriedad, ya que en su última visita contra los catrachos, el Tri cayó por 2-0.

Respecto a la alineación, una de las grandes dudas de la afición, es quién será el portero titular, pues mientras muchos consideran que debe ser Luis Ángel Malagón, hay quienes consideran que la experiencia de Guillermo Ochoa debe imponerse.

Lanzan advertencia a Aguirre

En medio de esta incertidumbre, Álvaro Morales, aprovechó para lanzar una contundente advertencia al Vasco Aguirre, asegurando que sería un error alinear al portero del AVS de Portugal, a quien llamó decrépito.

“Sería un tremendo error. El Tala por lo menos está joven, reacciona un poquito más. Con Memo, nos golean. Sería un error si el Vasco Aguirre pone a un portero que está en una etapa decrépita y senil, ojalá que no opte por él. Es un grave peligro, si Ochoa es el portero contra Honduras”, mencionó durante el programa Generación Futbol, de ESPN.

En ese sentido, Álvaro Morales explicó las razones por las que Paco Memo no debe jugar más con la Selección mexicana, pues afirmó que en su carrera ha tenido deficiencias bajo los tres palos.

“Es una terquedad alinear a un jugador que no tiene reflejos, que nunca supo ir por arriba, que ya no sabe ir por abajo, que lo golean a cada rato y que en los momentos de adversidad no puede. Ojalá que una luz ilumine a El Vasco y no ponga a Ochoa, es un peligro para el Tri, para la Selección nacional y para los miles de personas que se ilusionan”, sentenció.