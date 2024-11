Él es Israel Magnífico Vázquez, excampeón mundial mexicano diagnosticado con cáncer terminal

Una triste noticia invade al mundo del boxeo, esto después de que se dio a conocer que el excampeón mundial mexicano, Israel Magnífico Vázquez, enfrenta la batalla más difícil de su vida abajo del cuadrilátero, ya que padece cáncer terminal.

¿Qué tipo de cáncer tiene?

Según una publicación del reconocido diario Los Ángeles Times, el expugilista nacido en la Ciudad de México, habría sido diagnosticado en la fase 4 de sarcoma, un tipo de cáncer que aparece en los huesos y el tejido muscular.

Incluso, la esposa del exboxeador declaró en una entrevista para el medio antes mencionado que el Magnífico se encuentra muy débil físicamente y presenta dificultades para respirar.

“Casi no puede hablar y si lo hace, se corta su respiración, está muy débil. Él no quiere que lo vean así, quiere que todos tengan la imagen de él como cuando fue boxeador. Está muy diferente a como era”, reconoció.

Asimismo, su pareja Laura confesó que un médico le diagnosticó seis meses más de vida, aunque acudirán con otro especialista con la esperanza de que la noticia no sea tan devastadora.

“El doctor nos dijo que cuando mucho, tendría seis meses, pero yo no me puedo rendir así, tenemos que ir con otro doctor, ya estamos hablando con otro doctor que es especialista en sarcoma porque este doctor que lo diagnosticó no es especialista… vamos a ir a otro hospital. Queremos que un especialista en sarcoma lo vea”, sentenció.

¿Quién es el Magnifico Vázquez?

Israel Vázquez Castañeda nació un 25 de diciembre de 1977 en la Ciudad de México. Compitió como pugilista profesional durante 15 años, de 1995 a 2010, periodo en el que conquistó el título mundial en el peso gallo. Se retiró con un récord de 44-5 con 32 nocauts.

Es importante mencionar que, debido a la enfermedad que enfrenta, el Consejo Mundial de boxeo invitó a las personas a realizar un donativo para su recuperación. Si deseas apoyar al exboxeador azteca, debes dar click aquí.