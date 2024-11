Carlos Alcaraz supera la enfermedad para avanzar en las Finales ATP

El torneo de maestros que se disputa en Turín sigue su marcha, donde Carlos Alcaraz logró una valiosa victoria en las Finales de la ATP, superando a Andrey Rublev por 6-3, 7-6 (8), y manteniendo sus posibilidades de avanzar a las semifinales.

¿Cómo le fue a Carlos Alcaraz

El joven talento español, quien experimentó dificultades en su debut contra Casper Ruud debido a problemas estomacales, se mostró más concentrado y en mejor forma durante este partido.

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz se mantiene con vida en Turín. (Valerio Pennicino/Getty Images)

Alcaraz reconoció que no estaba al 100% físico antes del encuentro, pero un ajuste en su preparación, usando una tira en la nariz para mejorar su respiración, le permitió sentirse más cómodo en la cancha, “Hoy me sentí distinto, mucho mejor. Esa tirita me permitió respirar mejor y jugar de la manera que quería”, comentó el español tras el partido.

El duelo entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev en las Finales ATP fue un verdadero espectáculo de tenis, ambos jugadores demostraron un alto nivel de juego, pero fue el español quien logró imponer su estilo de juego más agresivo y variado.

Una de las claves de la victoria de Alcaraz fue su capacidad para variar los ritmos del punto, el español combinó potentes golpes desde el fondo de la pista con delicadas dejadas cerca de la red, lo que obligó a Rublev a adaptarse constantemente a diferentes situaciones.

Además, Alcaraz demostró una gran habilidad para leer el juego de su rival y anticipar sus golpes, lo que le permitió finalizar los puntos con golpes ganadores.

Por su parte, Rublev intentó contrarrestar el juego ofensivo de Alcaraz con una defensa sólida y golpes profundos, el ruso trató de imponer su ritmo al partido y buscar errores no forzados de su rival. Sin embargo, Alcaraz se mostró muy sólido desde la línea de fondo y no permitió que su rival tomara el control del partido.

Andrey Rublev (Valerio Pennicino/Getty Images)

En los momentos clave del partido, Alcaraz demostró una gran madurez y confianza en sí mismo, con esta victoria, el español no solo demostró su gran talento, sino también su capacidad para manejar la presión de los grandes torneos.

El duelo entre Alcaraz y Rublev fue un claro ejemplo de cómo el tenis ha evolucionado en los últimos años, ambos jugadores demostraron una gran variedad de golpes y una gran capacidad física.

Con esta victoria, Alcaraz se consolida como uno de los tenistas más importantes del circuito y aumenta sus opciones de alcanzar las semifinales de las Finales ATP.