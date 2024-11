Martinoli confiesa que Ricardo Salinas lo regañó por culpa de Televisa “Me dio una cagotiz*”

A lo largo de su carrera como narrador de futbol, Christian Martinoli ha enfrentado varias polémicas debido a los comentarios que suele soltar en las transmisiones de futbol, como la vez que fue citado a la Conapred por llamar aborigen a un aficionado que agredió a Christian Chaco Giménez en el Estadio Morelos.

La vez que Salinas Pliego regañó a Martinoli

Recientemente, el comentarista deportivo reveló que, su peculiar estilo con el micrófono le valió incluso para que, previo al Mundial de Alemania 2006, Ricardo Salinas le diera una tremenda regañada por culpa de Televisa.

“Televisa traía el tema de que ellos eran el ‘dream team’ y entonces empecé a decir que eran ‘drink team’, que tampoco era nada muy ingenioso. A José Ramón le estaba gustando eso”, mencionó en entrevista con el Escorpión Dorado.

Pese a que esta expresión era bien vista por Joserra, su jefe directo, Martinoli recordó que un día el propio Ricardo Salinas le habló por teléfono para decirle que no volviera a hacer dicho comentario, asegurando que le dio una fuerte llamada de atención.

“Tres de la mañana y me despierta, contesto y la secretaria me dice: ‘¿Martinoli? Te habla el señor Salinas’. Me sorprendió que se supiera mi nombre. Debió decir márquenle a ese pendej*, y ese era yo. Me empezó a decir que si yo me refería a la competencia como el ‘drink team’. Le dije ‘sí señor’”, recordó.

“Que sea la última vez cabrón, ya le dije a José Ramón que así no se puede competir contra ellos. Ya me metió una cagotiza y al final me dice, ‘¿vas a ir al Mundial?’, le dije ‘si usted no dice otra cosa sí’”, sentenció.