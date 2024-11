“Jodió la carrera de Malagón”: Faitelson estalla contra Aguirre por titularidad de Ochoa

La Selección mexicana de futbol tiene su primera prueba de fuego en la nueva era de Javier Aguirre enfrentando a la Selección de Honduras en el Estadio General Francisco Morazán, de San Pedro Sula.

Dicho encuentro había generado dudas en la afición sobre quién sería el guardameta titular, puesto que muchos medios aseguraban que Luis Ángel Malagón recibiría la oportunidad por encima de Guillermo Ochoa.

Sin embargo, a pocos minutos del encuentro, se confirmó que el Vasco se decantó por la experiencia del cancerbero del AVS de Portugal para defender la portería, hecho que generó mucha controversia.

Faitelson se lanza contra Aguirre

Tras darse a conocer esta noticia, el periodista deportivo, David Faitelson, estalló contra Javier Aguirre, asegurando que le jodió la carrera la Malagón, pues considera que era momento de probar al guardameta del América en un escenario complicado.

“A mí la verdad me desilusiona mucho lo que ha hecho Javier Aguirre, me parece que acaba de, pues si no joder, lastimar la carrera, la trayectoria de un portero que ha mostrado personalidad, que ha tenido un buen nivel con el América, que en la Selección también ha respondido cuando se le ha necesitado y hoy que tienes un partido de alta tensión o nerviosismo, pues decides traer a Guillermo Ochoa, vas por la fácil aparentemente”, mencionó durante el programa Línea de 4 de TUDN.

“Se lesionó Malagón? Increíble, pero bueno, así son los entrenadores, ya sabes que tienen cosas en la cabeza que uno no se imagina, ya nos contará La Volpe. Pero, ¿cómo es posible cuando ha tenido una continuidad con Malagón? Él ha mostrado personalidad, es tu portero titular, ¿hoy no le tienes confianza?”, sentenció.

Es importante mencionar que, desde el retorno de Javier Aguirre al Tricolor, Guillermo Ochoa no había tenido minutos, puesto que en la anterior convocatoria, Luis Ángel Malagón fue el titular ante Estados Unidos.