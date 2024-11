Mexicana Ella Bucio gana el oro el Mundial de parkour

La mexicana Ella Bucio se proclamó campeona en el Campeonato Mundial de Parkour-FIG, que se celebra en Kitakyushu, Japón, al finalizar en la primera posición en la prueba de velocidad femenil.

En la modalidad de Speed el objetivo es superar los obstáculos con estilo y delicada, además de en el menor tiempo posible; por lo que Bucio completó el circuito en 38. 28 segundos, superando a la estadounidense Audrey Johnson, que se quedó con la plata con un tiempo de 38.62, mientras que la sueca Miranda Tibling hizo 39.55s para quedarse con el bronce.

“Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente con los cambios de horario debido al clima y sin saber si estaríamos compitiendo o no. Pero al final, si no lo intentas, no puedes tener éxito. Estoy contenta de haber ganado a pesar de todas esas dudas”, declaró para la Federación Internacional de Gimnasia, organismo que avala el evento.

En el actual sera de Copas del Mundo de Parkour 2024, Ella Bucio cuenta con dos medallas de bronce y dos títulos. Además refrendó el título mundial que obtuvo en 2022 y 2023, pero en ese año fue en la modalidad de estilo libre.

¿Quién es Ella Bucio?

Ella Bucio Dovali nació en la Ciudad de México, el 20 de agosto de 1997. En su niñez y adolescencia practicó gimnasia artística de alto rendimiento, lo cual le ayudó a desarrollar su carrera en el parkour.

En 2022, en Tokio ganó el primer lugar en la prueba de estilo libre y un año después se volvió a proclamar campeona en Montepellier, Francia.

Además de competir en el parkour, la capitalina es doble de acción, por lo que ha trabajado en reality shows y serie de televisión como ‘La Casa de las Flores’.