“Aquí no es un departamento médico”: Palmeiras le dice que NO a Neymar

Leila Pereira habló sobre la posible llegada de Neymar Jr, y es que el astro brasileño tiene su futuro incierto debido a las lesiones que lo han perseguido. Pese a esa situación, la presidenta del Palmeiras le cerró las puertas sobre su posible llegada.

Leila habría criticado el paso de Ney por Arabia: “Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana si el entrenador así lo decide. Palmeiras no es un departamento médico. No acepto que un jugador fichado por el Palmeiras no pueda jugar inmediatamente”.

El rumor de su regreso a las canchas cariocas creció después de que se le viera arribar un avión con dirección a Brasil, tras su última lesión en su regreso con el Al Hilal, el delantero estaría pensando en regresar a la liga donde comenzó su carrera.

Neymar tiene un paso gris en Arabia, teniendo muy poca actividad en el club por las lesiones que lo persiguen, pensando en rescindir su contrato con el club, ya con 32 años estaría en la búsqueda de un club en donde podría retirarse, sin embargo el club brasileño, Palmeiras, no sería opción ya que nunca contratarían un jugador que no juegue en su llegada.

¿A qué club podría llegar Neymar?

Se avecina el fin de su carrera, para muchos, dejó mucho que desear en el terreno de juego, comparado con estrellas brasileñas que formaron parte del joga bonito; la estrella podría ver regreso en el que fue su primer club, Santos, quien hace una temporada descendió a la segunda categoría brasileña, en este 2024 estarían de vuelta en la primera división.

Su contrato con el Al Hilal termina en junio de 2025, dejando la posibilidad de renovar, pero el cuadro de la ciudad de Riad y el astro estarían en un acuerdo de terminar su relación, para que el delantero se convierta en agente libre.