¿Lo tienen vetado? Chucky Lozano rompe el silencio sobre su ausencia en Selección

Hirving Lozano dejó de ser convocado a la Selección mexicana de futbol desde que esta perdió la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024 ante Estados Unidos.

Tras varios meses ausente, ha surgido la versión de que el Chucky se encuentra vetado del Tricolor por supuestamente haber reclamado por viajar en clase turista durante un vuelo para concentrar con México.

Chucky habla sobre su ausencia en el Tri

Recientemente, el futbolista del PSV Eindhoven rompió el silencio y en entrevista con Fox Sports, reveló que le dolió no asistir a Copa América, pues aunque tuvo una charla con Jaime Lozano, dejó entrever que su ausencia pudo haber sido una decisión externa.

“Me dolió mucho no poder ir, me encanta ir a Selección, pero fueron decisiones no sé de dónde, pero me dejaron fuera, yo respeté esa decisión. Sí me dolió porque a mi me me gusta jugar ese tipo de torneos”, dijo.

“En algún momento regresar a Selección para mí sería fabuloso, pero paso a paso. Hablé un poco con Jaime Lozano, tuve una charla corta, me dijo algunas cosas y ya. Solo lo acepté”, añadió.

Pese a ello, Hirving Lozano hizo caso omiso a los rumores de un posible veto y se mostró positivo sobre un eventual regreso a Selección mexicana al confirmar que ya ha tenido varias pláticas con Javier Aguirre, a quien considera un entrenador de mucho respeto.

“Sí he hablado con él, es una super persona, un gran entrenador, yo lo respeto muchísimo. Respeto su carrera y la persona que es, creo que hemos tenido como dos o tres charlas y para mí es un señor y eso a mí me gusta mucho. Hemos tenido la oportunidad de hablar y han sido unas charlas muy positivas”, reconoció.

Por último, el canterano de Pachuca no cree que su inminente arribo al San Diego FC en enero del 2025 vaya a bajar su rendimiento futbolístico, por lo que dejó en claro que seguirá trabajando al máximo para seguir representando al combinado azteca.

“No lo sé, yo voy a seguir trabajando, no voy a dejar de jugar. Como siempre, depende del nivel del jugador, de cómo esté, porque la Selección es de momentos y si puedo estar de la mejor forma ojalá que me llamen. Todo depende del entrenador, de lo que esté buscando y lo que quiera para su equipo, yo siempre voy a estar disponible”, sentenció.