“No sé si estaba enamorado de Checo”, Antonio Pérez arremete contra Ralf Schumacher

Antonio Pérez, padre de Sergio Pérez, encendió la polémica en redes sociales al arremeter contra el expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, que ha sido uno de los principales críticos del Checo, por su desempeño en la temporada 2024.

El empresario y político participó en el podcast ESPN Racing, en el que se fue contra el hermano de Michael Schumacher, sin mencionar su nombre.

“Exijo una disculpa. Hay uno que fue piloto de F1 o periodista que primero declara que Checo estaba fuera de Red Bull y a la siguiente semana sale del armario. No sé si estaba enamorado de Checo”, dijo.

Don Antonio no se detuvo ahí y expresó: “Hay tantas cosas raras que ya no sabes si es periodista, hombre o mujer, pero su palabra quedó en duda. No por lo de Checo Pérez, sino por el tema de su esposa y lo que comentó”.

Las palabras del exdiputado por Jalisco fueron en referencia a que hace unos meses Ralf Schumacher reveló que era homosexual y que tenía un novio de nombre Étienne Bousquet-Cassagne, pese a que estuvo casado por años con Cora-Caroline Schumacher, con el que tuvo un hijo.

¿Qué dijo Schumacher sobre el Checo?

El hermano de la leyenda Michael Schumacher se desempeña como comentarista de Sky Sports y a lo largo de toda la temporada ha criticado a Sergio Pérez, además de que pide su salida de Red Bull.

Sin embargo, después del Gran Premio de México fue más duro con sus palabras contra el piloto mexicano. “No creo que conduzca un solo metro en el coche el próximo año, estoy bastante seguro de ello. Ni siquiera creo que termine la temporada”, expresó para Sky Deutschland.

“Red Bull tomará una decisión después de este fin de semana. Ya no tiene sentido para ambas partes, ni siquiera para Pérez. El pobre está bajo mucha presión, mientras que se supone que este deporte debe ser divertido. Sobre todo, económicamente, se ha convertido en un desastre para el equipo”, agregó.