¿Por qué Efraín Juárez fue detenido por la policía colombiana en plena conferencia?

Efraín Juárez, exfutbolista de la Selección mexicana, se encuentra en el ojo del huracán, esto después de que fue detenido por la policía de Colombia en plena conferencia de prensa.

¿Por qué lo detuvieron?

Resulta que el exjugador de los Pumas de la UNAM festejó eufóricamente el pase a la gran final de Copa del Atlético Nacional, pues a pesar de que su equipo cayó por 1-0 ante Independiente de Medellín, el marcador global les dio el boleto a la siguiente ronda.

Esta celebración, que fue en dirección hacia las gradas, no fue bien recibida por los hinchas que se dieron cita al Estadio Atanasio Giradot, por lo que incluso uno de ellos saltó a la cancha, aunque no sucedió ningún incidente.

Sin embargo, el técnico del equipo verdolaga se vio sorprendido luego de que policías colombianos fueron por él para detenerlo en plena conferencia de prensa, hecho que sorprendió incluso a los medios de comunicación.

En un video que se viralizó en redes sociales se observa cómo un elemento de seguridad intercepta a Efraín Juárez y le pide que lo acompañe a otro lugar para que aclare lo sucedido, esto debido a que su eufórico festejo fue interpretado como una provocación hacia los aficionados del Medellín, que al final del encuentro causaron disturbios.

Antes de ser interceptado por las autoridades, Efraín Juárez habló sobre lo sucedido en la cancha ante los medios, asegurando que su celebración no fue para los seguidores del equipo rival, por lo que ofreció una disculpa para quienes lo interpretaron de esa manera.

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos”, mencionó.

¿Cuál sería su sanción?

Aunque el técnico mexicano no fue llevado a prisión, de acuerdo com medios colombianos sí fue multado por la Policía de Medellín, aunque se desconoce la cantidad. Asimismo, la prensa de aquel país reveló que deberá comparecer ante las autoridades este martes para aclarar lo sucedido.

Sumado a ello, Efraín Juárez, podría recibir una sanción de dos a cuatro partidos, así como una multa económica de 20 a 30 días de salario mínimo, de acuerdo con el artículo 63 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Futbol, por incitar a la violencia.

Es importante mencionar que Efraín Juárez llegó al Atlético Nacional en medio de dudas por parte de sus fans; sin embargo, los resultados han acompañado al mexicano al punto de que está cerca de ganar su primer título oficial, aunque primero deberá superar al América de Cali en la final de la Copa de Colombia.