Nadal se despide del tenis entre lágrimas

Rafael Nadal le dice adiós al tenis profesional, después de que este 19 de noviembre disputó su último partido con la Selección de España en la Copa Davis. Al confirmarse la eliminación de los ibéricos, en los cuartos de final, el de Manacor no pudo contener las lágrimas.

Al finalizar el partido entre España y Países Bajos, se le rindió un homenaje a Rafa, quien ya había anunciado que este torneo sería el último de su carrera.

Los asistentes que se dieron cita al Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga se pusieron de pie y le dedicaron una ovación y aplausos al que es considerado, por muchos, como el mejor deportista español de la historia.

Nadal tomó el micrófono para dar unas palabras, pero la emoción lo embargó, por lo que no pudo contener las lágrimas, por lo que los vítores de los aficionados aumentaron.

“Me voy del tenis profesional habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino. Me voy con la tranquilidad de que, de alguna manera, he dejado un legado no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que he hecho en la pista, no sería el mismo”, dijo en primera instancia desde la cancha.

“He intentado esforzarme cada día para ser mejor, para cumplir objetivos, pero he intentado hacerlo desde el respeto, desde la humildad, desde el valorar todas las cosas buenas que me han ido pasando. He intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo, que es ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido”, señaló.

Además apuntó que no se va del tenis porque se haya cansado de él, sino que se retira porque el cuerpo ya no le permite competir.

“Uno nunca quiere llegar a este momento. Sinceramente, no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado en el que no quiere jugar más al tenis, hay que hay que aceptar la situación. Me siento un superprivilegiado, he podido hacer de uno de mis ‘hobbies’ mi carrera, muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado”, explicó.