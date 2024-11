“No habló con la verdad”: Chicharito tacha de poco ético a Gago por abandonar a Chivas

Fernando Gago salió de Chivas por la puerta de atrás, esto luego de que renunció a la institución rojiblanca para dirigir al Boca Juniors de su natal Argentina.

La forma en que se fue no gustó nada ni a la afición ni a los propios jugadores, ya que, cuando surgieron los rumores, el técnico negó en varias ocasiones que dejaría al equipo tapatío; sin embargo, terminó abandonando al club a mitad de temporada.

Chicharito estalla contra Gago

Tras varias semanas de este acontecimiento, Javier Chicharito Hernández lanzó una fuerte crítica contra el estratega de 38 años, calificándolo de poco ético, ya que les negó a los jugadores que se iría del Rebaño.

“Primero, no evadir la verdad que alguien se comportó de una manera poco ética le llamamos nosotros, no es queja ni mi opinión, es la realidad. Porque nosotros salimos a jugar un Clásico tapatío cuando personas ya sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho nada y no nos habían hablado con la verdad”, mencionó en entrevista con Chivas TV.

“Al fin de cuentas el resultado, te vayas o no te vayas, ya no está en nuestras manos como equipo, son las formas, habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable, eso es lo que hace un líder. Creo que faltó mucho eso y fue primero no evadir la verdad, después cerrar filas y saber que esto lo hacemos por Chivas, estemos los que estemos”, añadió.

Pese a ello, el máximo goleador histórico de la Selección mexicana, se mostró positivo al mencionar que lo más importante es la unión del grupo para mostrarle su apoyo al nuevo entrenador de cara al duelo del play-in contra los rojinegros del Atlas.

“Lo más importante es el grupo y tenemos que partirnos la madre a como de lugar y darle la confianza al entrenador de que queremos hacer esto por el amor a Chivas, no nada más por la obligación del trabajo, sino por el privilegio de pertenecer a esta institución”, sentenció.