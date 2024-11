¡Se quedó con ganas! Lewandowski aceptaría el Balón de Oro del 2020 si se lo dieran hoy

La polémica sigue en 2024 tras no entregarle el Balón de Oro a Robert Lewandowski tras su grandiosa temporada con el Bayern Múnich en la Bundesliga, esta premiación fue suspendida debido a la pandemia en ese año, lo cual era justo que se le otorgara el año siguiente, pero fue para el Argentino, Lionel Messi. En esa temporada con los bávaros, el Polaco consiguió consagrarse en la UEFA Champions League, la Bundesliga, Mundial de Clubes, premio The Best, y reconocido con el trofeo al mejor jugador del año de la UEFA.

Tras los títulos y trofeos individuales conseguidos, no le fue otorgado el galardón; sin embargo, Lionel Messi siendo el ganador, siendo campeón de La Liga, y ganando la Copa América, fueron determinantes para merecerlo, cosas que para el centro delantero no sería del todo agradable hasta la actualidad, mediante el podcast de Rio Ferdinand, Lewa abrió nuevamente la herida, “En aquel momento no entendí por qué. Todas las ligas se estaban jugando, se que el futbol funciona a veces como la política, porque se tienes futbol, tienes negocio” terminando con una pregunta del inglés, si aceptaría el premio en estos momentos, a respuesta del Polaco “Por supuesto”.

¿Lewandowski podrá ganar el Balón de Oro?

En 2021, el argentino comentó en su discurso que la France Football debería entregarle el premio que tanto mereció por las actuaciones que tuvo en la campaña 2020. Es la única ocasión que fue suspendido en la historia del mayor premio individual. Sin duda el Polaco no tuvo una temporada que igualara a la de ese año, y se nota complicado que pueda estar entre los primeros lugares, debido a las estrellas que tiene el futbol mundial. Lewandowski no olvida ese momento y reciente el no tenerlo.

Actualmente se encuentra con el Barcelona tras su salida del Bayern Múnich, ya con 36 años de edad, hace que sea complicada la pelea por el máximo premio individual, pero nada es imposible, ya que de momento los blaugranas lideran la liga española y Lewandowski suma 14 goles en liga y 5 en Champions, con la esperanza de emular aquella temporada.