¿Jugará? Hirving Lozano es convocado por el PSV luego de 3 meses de lesión

El jugador mexicano Hirving “Chucky” Lozano, estuvo fuera de las canchas por una lesión muscular tras un partido en medio de la Fecha FIFA pasada luego de no ser convocado, perdiendo participación en el debut del PSV en la Champions y en varios encuentros de la Eredivisie, equipo que lidera la competencia.

Hasta el momento su regreso podría concretarse este fin de semana frente al Groningen, partido disputado en la jornada 13 de la liga holandesa, si bien, el ex jugador de Pachuca estaría viendo pocos minutos debido a que ya es prácticamente jugador de San Diego FC, equipo de la MLS.

El cuadro holandés ya habría conseguido su reemplazo con el croata, Ivan Perišić, quien se encontraba sin equipo a principios de año. El PSV va a tener los servicios de Lozano hasta el 1 de Enero de 2025, cuando se incorpore a su nuevo club.

Institución que el próximo año estará debutando en la MLS, dirigido por el estratega americano Mikey Varas, siendo el Snapdragon Stadium, la que será nueva casa del “Chucky” Lozano con un aforo de 35 mil.

¿Será convocado a la Selección después de dejar Europa?

Debido a su lesión y el bajo rendimiento que mostró, el ex estratega del tricolor no llevó a Lozano a la Copa América y partidos de fecha FIFA que tuvo de Septiembre hasta el enfrentamiento de la CONCACAF Nations League. Sien embargo, con el nuevo cargo de Javier Aguirre, no le cerró las puertas al delantero para los próximos partidos, incluso para el Mundial de 2026.

Hirving Lozano en Selección Mexicana Por: Gettyimages (Cooper Neill/Getty Images)

¿Por cuánto tiempo estará en San Diego FC?

El contrato que tiene el mexicano es de cuatro años, con posibilidad a extenderse dos más. Chucky Lozano tiene la edad para estar de regreso en la élite del futbol. En cuanto a su nuevo equipo, va a debutar en la primera división de Estados Unidos.