“Niñita estúpi...”: Ines Sainz revela que Joserra la insultó cuando coincidieron en Azteca

Ines Sainz se ha consolidado como una de las mejores reporteras y periodistas deportivas de México. Su inteligencia y carisma, la han hecho ganarse una gran cantidad de fans en redes sociales.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la carrera de la conductora, ya que en sus inicios sufrió para recibir oportunidades en televisión, ya que antes no era común ver a mujeres en programas deportivos.

Ines revela que Joserra la insultó

Recientemente, Ines Sainz recordó cómo fueron sus inicios en el periodismo deportivo y sorprendió al revelar que José Ramón Fernández la insultó por proponerle un programa en TV Azteca.

En entrevista para el podcast MARCA2 con Marco del Prete, la nacida en Querétaro recordó que tenía la ilusión de hacer un programa con entrevistas a futbolistas de talla mundial, pero en primera instancia, le pusieron el pretexto de que no contaban con el suficiente presupuesto para llevarlo a cabo.

Pese a ello, no se quedó de brazos cruzados y contó que, por su propia cuenta, consiguió patrocinadores para poder realizar su proyecto. Incluso, viajó a Europa por sus propios medios y explicó cómo es que consiguió entrevistas con jugadores de la talla de Luis Figo, Roberto Carlos y Paolo Maldini.

“Me los encontré en el pasillo del hotel y les dije ‘hola qué tal, necesito de su ayuda, quiero ser la primera periodista en México y solamente si me llevo las entrevistas de ustedes me van a dar el espacio en televisión. Yo creo que se apiadaron de mí y me dijeron que sí”, recordó Ines Sainz.

“Llegó con José Ramón y me dice, ‘híjole no ha salido nada’. Le dije, ‘no te preocupes, te tengo una noticia’, y que le pongo el programa. Me dice, ‘¿qué es esto?’ Y le digo, ahí está Deportips y el dinero”, mencionó.

“Yo dije, ‘me va a aplaudir’, pero agarra el folder, lo avienta a la mesa y me dice ‘¿qué te crees niñita estúpida, que me vas a decir a mí cómo se hace la televisión? Lárgate, esto no sale’, fue como un shock”, rememoró.

Pese a la negativa de Joserra, Ines Sainz no se quedó de brazos cruzados y confesó que su esposo le propuso que hablara con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

“Le digo, creo que es momento que TV Azteca se la juegue con una mujer, ¿por qué no te atreves conmigo? Vio el programa y en eso le paso el folder y le digo es la venta. Me dice ¿cuánto vendiste por programa? le digo que como quinientos y tantos mil pesos. Habla por teléfono y pregunta cuánto vendían los domingos a las 11 de la mañana y eran 50 mil pesos. En producción me habían puesto una cifra imposible”, mencionó.

Por tal motivo, la originaria de Querétaro recordó entusiasta que Ricardo Salinas Pliego le dio luz verde para lanzar su programa.