¿Fichará con Chivas? Héctor Herrera revela que tiene ofertas de clubes de la Liga MX

Héctor Herrera terminó recientemente su contrato con el Houston Dynamo de la MLS, club que ya no lo renovó después de su deplorable conducta en los playoffs, donde escupió a un árbitro en pleno partido.

Dicha acción le costó caro, ya que el conjunto texano ya no lo quiso más en sus filas pese a ser uno de sus jugadores franquicias desde su arribo en verano de 2022.

¿Héctor Herrera regresa a México?

Pese a esta polémica, estar sin equipo no es algo que le quite el sueño al centrocampista mexicano, pues en entrevista con Fox Sports dio detalles sobre su futuro. Incluso, aseguró que tiene varias propuestas para mantenerse en la MLS y para volver a la Liga MX.

“Gracias a Dios tengo muchas propuestas tanto de México como la MLS, Arabia, otros lados. Creo que estoy en un punto de mi carrera en que puedo elegir en dónde jugar y la verdad que estoy muy tranquilo”, aseguró.

¿Cuál será su próximo destino?

Héctor Herrera ha expresado su deseo de retirarse en Pachuca, club que lo debutó en Primera División, por lo que a sus 34 años y después de haber pasado por varios equipos importantes de Europa, este escenario pinta como el ideal para que vuelva.

Sin embargo, aunque no dio detalles de qué equipos lo buscan, Rayados y Tigres tienen el poderío económico para pagarle un sueldo que le apetezca, principalmente la Pandilla, puesto que se encuentran en búsqueda de un centrocampista ofensivo.

Además, Chivas podría ser otro de los clubes interesados, ya que el propio Javier Chicharito Hernández aseguró que sería un buen refuerzo para los rojiblancos, quienes también desean fortalecer su medio campo tras la dolorosa eliminación ante Atlas en el play-in.

Se arrepiente por escupitajo

Por otro lado, el exjugador del Atlético de Madrid se dijo arrepentido por su terrible conducta contra el árbitro central, confirmando que ofreció disculpas a sus compañeros y su familia.

“El único error que me arrepiento es mi último partido, mi acción que tuve es la única cosa que me arrepiento de mi carrera, porque siempre he sido muy correcto, buen compañero, siempre he controlado mis impulsos en momentos en que tengo que tener fría la cabeza y en este no”, sentenció.