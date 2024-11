¿Se va a Europa? Pumas toma drástica decisión con el Chino Huerta previo a la Liguilla

Mientras los Pumas de la UNAM se encuentran concentrados para encarar los duelos de cuartos de final del Apertura 2024 ante Monterrey, la directiva felina habría tomado una contundente decisión sobre el futuro de una de sus grandes figuras: César Huerta.

¿Se va de Pumas?

No es un secreto para nadie que el Chino Huerta se ha convertido en la máxima estrella del conjunto capitalino desde su llegada en verano de 2022, como parte de un intercambio con Alan Mozo.

Incluso, el gran nivel del extremo de 23 años lo llevó a ser convocado con la Selección mexicana, donde suele ser un recurrente en los llamados de Javier Aguirre.

Para mala fortuna de Pumas, Huerta Valero termina contrato el próximo verano y hasta la fecha, no ha llegado a un acuerdo de renovación con el club para extender su contrato, por lo que de no hacerlo, podría irse libre el próximo verano.

Chino Huerta ha marcado 20 goles con Pumas. Mexsport (Juan Luis Diaz)

De acuerdo con el periodista de TUDN, Paco Arredondo, la directiva auriazul no pondrá trabas al Chino para una inminente salida al viejo continente, pues ese es el deseo del jugador.

“Pumas ayudaría para que todas las partes salgan beneficiadas en caso de que exista alguna oferta. Cabe recordar que meses atrás se presentó la oportunidad de ser fichado por el Liverpool de la Premier League, no pudo concretarse porque los Reds ya no tenían cupo para extranjeros; buscaban colocarlo en otro equipo pero no se abrieron los espacios”, mencionó la citada fuente.

Por tal motivo, es probable que los universitarios busquen darle salida a su futbolista estrella en el próximo mercado invernal, ya que hasta ahora no han llegado a un acuerdo de renovación.

En caso de que el Chino acepte la extensión de su contrato, seguro lo hará con la condición de poner una cláusula baja, esto con el fin de facilitar su salida a Europa, algo que no sería ningún problema, puesto que Pumas se ha caracterizado precisamente por eso.

Los números del Chino

Desde su llegada al Pedregal el Chino Huerta ha logrado perforar las redes en 20 ocasiones. Además, suma un total de 14 asistencias en 85 partidos disputados, siendo el líder de la ofensiva auriazul.