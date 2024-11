Esta es la millonada que pagó Triple A por la máscara de Dr. Wagner

La lucha libre es uno de los deportes más pasionales que tiene México, semana tras semana miles de aficionados abarrotan arenas y sintonizan trasmisiones para ver interesantes luchas. De estos momentos nacen grandes figuras que terminan por quedarse en el corazón del público, causando gran impacto cuando caen en el ring.

Este fue el caso de Dr. Wgner, quien tras 32 años de carrera como profesional, llegó a Triplemanía 25 para protagonizar una increíble lucha ante Psycho Clown en la que ambos apostaron sus máscaras, cayendo la del Galeno del Mal en la Arena Ciudad de México.

Sobre este evento, El Planchitas, columnista del diario Récord, reveló que el acuerdo para que Wagner perdiera su tapa fue millonario, dejando también abierta la puerta a una revancha que su hijo protagonizará para desenmascarar a Psycho Clown.

“Una fuente muy cercana a ambos gladiadores, que en ese momento sabía todo de Triple A y le tenían confianza para compartirle información privilegiada, me aseguró que Manuelito recibió 5 millones de pesos por perder su máscara en Triplemanía 25… Otra versión, esa de una persona cercana a Wagner, que fue más optimista o no sé si exagerada, pues me comentó que el precio que pagó Triple A por la cotizada máscara fue de 10 millones de pesos”, escribió el periodista en su columna.

Es importante mencionar que el interés por el costo de la máscara del Galeno del Mal surgió por las críticas que algunos luchadores hicieron al Dr. Wagner por haberse ‘vendido’ y no haber preservado su tapa hasta el final de su carrera, así como lo hicieron personalidades como El santo o Blue Demon.

Cláusula de venganza para el legado de Wagner

Para finalizar, podemos señalar como el periodista también habla de una condicionante que el Galeno habría puesto en el contrato, misma que obligaría a Psycho Clown a apostar su máscara frente al Hijo de Dr. Wagner cuando este se disponga a perderla.

La intención de esta cláusula estaría ligada a una intención de mantener vivo y vigente el legado del gladiador con otra gran lucha y una máscara como trofeo.