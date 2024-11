Durante el encuentro entre Xolos y Cruz Azul de los cuartos de Final de la Liga MX, muchas emociones se vivieron en el Estadio Caliente, mismas que sucedieron gracias a increíbles goles o polémicas jugadas.

Referente a estas últimas, una que llamó mucho la atención fue la acción que tuvo Jorge Sánchez sobre el futbolista fronterizo José Raúl Zúñiga. Esta se dio en un forcejeo en el que el goleador cayó al suelo y mientras se encontraba sentado con el balón entre las piernas, el Seleccionado Nacional le propinó un pisotón a la altura de la rodilla que le valió la expulsión.

Como era de esperarse, este evento complicó el trabajo de los cementeros, quienes incluso recibieron otra anotación posterior al suceso mencionado. Otra repercusión que sale de este accionar es que para el juego de vuelta Martín Anselmi no podrá contar con el lateral teniendo que modificar los nombres en su esquema táctico.

¿Cuánto tiempo estará suspendido Jorge Sánchez por su expulsión contra Xolos?

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha emitido el comunicado correspondiente a las sanciones de los juegos de ida en los cuartos de final, pero teniendo el antecedente de la patada de Nico Díaz a Álvaro Fidalgo en el Play In América vs. Xolos, podemos intuir que Sánchez se perdería al menos dos partidos.

El motivo de la expulsión en la acción de Díaz fue “Ser culpable de juego brusco grave”, algo que podría coincidir con el pisotón del defensor mexicano, pero en caso de que el silbante considere la aparición de una actividad maliciosa, los juegos podrían aumentar considerablemente dependiendo de lo relacionado.

Por lo pronto, el estratega argentino ha comenzado a trabajar en la planeación del duelo de vuelta en el que se jugará la vida intentando una épica remontada al 3-0 en contra, apuntando a tener a Nacho Rivero como carrilero por derecha en lugar de Sánchez.