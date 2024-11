José Armando, aficionado de Cruz Azul, es nominado a los premios The Best

Luego de una larga espera, La FIFA ha dado a conocer la lista de nominados en sus once categorías de los Premios The Best 2024 y como era de esperarse, los nombres han dado mucho de que hablar. Particularmente en México el apartado que generó revuelo fue el de La Afición de la FIFA, ya que en él aparece José Armando, un aficionado de Cruz Azul que perdió la vida por leucemia el pasado 23 de abril.

El Torneo Clausura 2024 dejó una lluvia de emociones en los aficionados cementeros, quienes pudieron ver como su equipo trazó una campaña espectacular con un plantel limitado y llegó hasta la final, donde cayó con el acérrimo rival, América.

A este contexto, podemos sumar la historia del pequeño ‘Negui’, un seguidor celeste que se viralizó en redes luego de explicar en un reportaje que tras haber tenido 120 quimioterapias a los 14 años, decidió renunciar al tratamiento contra la leucemia para “divertir la vida”.

La historia conmovió a México y al pueblo celeste en especial, ya que José Armando también se declaró aficionado a Cruz Azul. El equipo de la Noria lo contactó e intentó llevarlo a la capital para el duelo ante Chivas en el Estadio Azteca, pero su estado de salud lo impidió y tras unas semanas se confirmó su fallecimiento.

José Armando @CruzAzul

El pequeño se fue con las ganas de conocer a los jugadores de su equipo favorito y dejó una huella imborrable en los aficionados, quienes hasta hoy asisten al inmueble con banderas que tienen su rostro impreso.

La historia de este valiente niño traspasó fronteras y llegó hasta la FIFA, en donde lo nominaron junto a otros dos aficionados, Guilherme Gandra Moura y Craig Ferguson, con historias igual de conmovedoras.

¿Cómo podemos votar por José Armando en los Premios The Best?

Es importante mencionar que para este premio todos los aficionados al rededor del mundo pueden participar en la votación. En primera instancia debes entrar a la página de los Premios The Best en donde se te explicarán los términos de las votaciones que terminan el 10 de diciembre y al bajar en la página encontrarán los apartados en disputa.

En los apartados finales está el Premio a la Afición de la FIFA 2024 y ahí deberás elegir entre tus favoritos. Mencionar que para esto debes ingresar en tu cuenta, pero en caso de no tener una al momento de intentar votar te aparecerá la opción de registrarte con un correo.