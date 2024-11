“Mi vida es el toreo”: Juan Ortega se enfrenta a su más grande reto en la Plaza México

En entrevista exclusiva para Publimetro México el torero Juan Ortega, explicó cómo se preparó para su corrida en la monumental Plaza de Toros México, donde también compartió su experiencia al enfrentarse a uno de los ruedos más emblemáticos, su conexión con la afición y su visión sobre el futuro del toreo.

¿Cómo te sientes al enfrentarte a esta corrida en la Monumental?

—La verdad es que es una plaza que me impresiona mucho. Cuando la he visto, tanto en persona como por televisión, me ha impresionado su tamaño y la historia que tiene. He visto tantas faenas aquí, tantos toreros y figuras que me han hablado de México con tanta pasión, que es una plaza que me impresiona de verdad.

Ahora que la has conocido en persona, ¿te la imaginabas así?

— No, la verdad que no. Ha superado todas mis expectativas, y eso que estaba vacía. La plaza, aún sin público, tiene una energía especial que la hace mucho más grande de lo que pensaba.

¿Cómo te has preparado para este reto en particular?

— Siempre intento meterme en la situación, sobre todo aquí en México, porque el toro tiene una forma y personalidad distinta, y la afición también es diferente. Pero más allá de eso, soy como soy, para lo bueno y para lo malo. No intento cambiar nada, solo me entrego como siempre.

¿Has notado algo particular en la afición mexicana?

— Sí, sin duda. La afición mexicana tiene una pasión y sensibilidad únicas. He visto faenas aquí que pasan de cero a cien en un solo muletazo, y para eso hace falta sentir el toreo con mucha pasión. Es algo que me ha sorprendido mucho.

¿Cómo te sientes de compartir esta próxima corrida con otros grandes toreros?

— Este es un cartel muy especial para mí, porque es mi última confirmación. Es una meta personal que me planteé, y la viviré de una manera distinta. Será una tarde que guardaré siempre, sin importar lo que pase, será un cartel que recordaré toda mi vida.

¿Cómo defines tu vida como torero?

— El toreo para mí es una vocación, no una profesión. Es lo que siento que me ha tocado vivir y me entrego completamente a él, cuerpo y alma. No tengo metas fijas, no sé hasta dónde llegaré, pero quiero vivirlo con toda la intensidad posible. El momento más especial es simplemente el de estar viviendo este camino.

Juan Ortega

Si tuvieras que definir tu vida en una frase, ¿cómo lo harías?

— El toreo es mi vida. Eso lo dice todo.

¿Qué mensaje le darías a la gente que va a la plaza este fin de semana?

— Les invito a que vengan con la misma ilusión y pasión con la que yo siento el toreo. Espero que disfruten de la corrida tanto como yo disfruto de vivirla.