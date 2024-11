Survivor Series War Games: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Una vez más la WWE se prepara para sorprender a los fanáticos al rededor del mundo con un evento de primer nivel. En esta ocasión, Survivor Series War Games 2024, es el que llega hasta Canadá para dar seguimiento a rivalidades interesantes que tienen al universo de la lucha libre con alta expectativa y emoción.

En primera instancia debemos señalar que el regreso de la empresa de entretenimiento deportivo a tierras canadienses toma fuerza por la aparición de varias superestrellas de esa nacionalidad en la cartelera de War Games. Uno de ellos es Sami Zayn, quien una vez más unirá fuerzas con The Bloodline OG para hacer frente a los nuevos miembros del linaje.

Este combate está plagado de historia, ya que desde hace más de dos años los implicados en el combate han sido protagonistas de las mejores historias en la WWE. Ahora, Roman Reigns, CM Punk, Jey Uso, Jimmy Uso y Sami Zayn, vuelven para vivir uno de los últimos choque ante Solo Sikoa, Jacob Fatu, Bronson Reed, Tama Tonga y Tonga Loa.

Por su parte, la rama femenil también tiene en la agenda una espectacular pelea que cuenta con diez nombres espectaculares. Aquí, Liv Morgan se juntará con Nia Jax, Tiffany Stratton, Raquel Rodríguez y Candice LeRae para arreglar sus diferencias personales con Bianca Belair, Rhea Ripley, Bayley, Iyo Sky y Naomi.

Es importante mencionar que estos dos se darán en la estipulación War Games, misma que consiste en que dos integrantes de cada equipo iniciaran la lucha en el ring que está rodeado por una jaula doble (una de doble altura en el ring y otra en el área). Cada cierto tiempo un integrante de un equipo ingresará y la única forma de ganar es mediante cuenta o rendición, pero hasta que los dos equipos estén completos en el ring.

¿Cuál es la cartelera de Survivor Series War Games?

War Games Match: Roman Reigns, CM Punk, Jey Uso, Jimmy Uso y Sami Zayn vs. Solo Sikoa, Jacob Fatu, Bronson Reed, Tama Tonga y Tonga Loa.

War Games Match: Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Stratton, Raquel Rodríguez y Candice LeRae vs. Bianca Belair, Rhea Ripley, Bayley, Iyo Sky y Naomi.

Campeonato Mundial Pesado: Gunther (c) vs Damian Priest.

Campeonato Intercontinental en triple amenaza: Bron Breakker (c) vs. Sheamus vs. Ludwig Kaiser.

Campeonato de los Estados Unidos: LA Knight (c) vs. Shinsuke Nakamura.

¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Hora: 17:00 Tiempo del Centro de México

Fecha: Sábado 30 de noviembre de 2024

Estadio: Rogers Arena

Transmisión: Fox Sports Premium o WWE Network