“Tenemos ambición de cosas grandes”: Jardine ilusiona al americanismo con el tricampeonato

Las Águilas del América consiguieron su boleto a las semifinales del Apertura 2024 después de vencer 2-0 al Toluca en el duelo de vuelta de cuartos de final que se disputó en el Estadio Nemesio Diez.

Un autogol de Marcel Ruiz y otro tanto de Henry Martín, catapultaron a los azulcremas entre los mejores cuatro del torneo y ahora se verán las caras contra Cruz Azul, que logró la hazaña ante Tijuana.

América ambiciona cosas grandes, asegura Jardine

Al término del partido, André Jardine fue cuestionado en conferencia de prensa sobre si el América es el máximo candidato al título tras lo mostrado contra los Diablos Rojos, por lo que aseguró que existen otros rivales importantes que no deben subestimar.

“Vamos para el próximo partido, una eliminatoria muy fuerte. No me gusta meterme en temas de favoritismo, incluso creo que es un poco de pérdida de tiempo, pero entiendo que es un tema de prensa. Te aseguro que dentro del club no se habla de esto porque sabemos el potencial de otros equipos. Toluca mismo tiene plantel para ser campeón y cuando chocas contra un equipo como este tienes que estar en tu mejor versión sí o sí y a veces no te da”, mencionó.

Sobre la ilusión del tricampeonato, el estratega azulcrema dejó en claro que en el club piensan en cosas grandes y, aunque no se comprometió a decir que irán por este histórico logro, compartió cuáles son las claves para que lo consigan.

“Tenemos que tener mucho respeto por el rival, no bajar en ningún momento nuestro nivel de análisis, preparación, del rival y de nosotros para siempre tener un nivel de autocrítica en las victorias y las derrotas. Mantener un nivel de humildad muy importante, no somos más que nadie, pero al mismo tiempo no perder la ambición. Si me preguntan, ‘¿tenemos ambición de cosas grandes?’ Claro que sí, pero de nada servirá eso si no nos enfocamos en el próximo partido y tratar de hacer lo mejor posible, porque en un juego puede terminar el sueño, así es la Liguilla y no quiero que pase eso con nosotros”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar el América?

Al ser su rival Cruz Azul, líder general del certamen, es prácticamente un hecho que la eliminatoria entre estas escuadras se juegue miércoles y sábado. Además, cabe mencionar que ambos encuentros se disputarán en el Estadio Ciudad de los Deportes.