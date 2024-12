“Perdí el motor”: Checo Pérez explica qué fue lo que provocó su abandono en el GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar volvió a ser una auténtica pesadilla para el mexicano Sergio Checo Pérez, quien volvió a quedar fuera del podio por un desafortunado problema con su monoplaza.

En una accidentada competencia, el piloto tapatío tuvo una buena arrancada al escalar dos posiciones que le permitieron brincar al séptimo puesto y, posteriormente, se vio beneficiado por los pinchazos en los neumáticos de Lewis Hamilton y Carlos Sainz que le ayudaron a ingresar al top cinco.

Sin embargo, en una curva de la vuelta 40, el jalisciense tuvo un desafortunado trompo en el que el palier de su monoplaza se rompió, por lo que le fue imposible concluir la carrera.

Checo explica por qué perdió el control de su auto

Al término de la competencia, el propio Checo Pérez explicó lo vivido en la pista, despejando las dudas de los espectadores al lamentar que los problemas de su RB20 volvieron a pasarle factura justo cuando peleaba por un lugar en el podio.

“Una pena, venía con neumáticos duros y al ponerle el acelerador, saliendo de la curva, tuve un super over delivery del motor y me hizo perder el auto y perdí el motor, a partir de ahí ya no me pude recuperar”, mencionó.

“Todo venía bien, veníamos con un gran resultado, podíamos pelear por el podio en las últimas vueltas, desafortunadamente acabamos perdiendo el motor y trompeando con ese over delivery que cuando lo tuvimos con neumáticos fríos no pude controlar el auto”, sentenció.

Con este mal resultado, el conductor azteca alargó su crisis a 18 carreras consecutivas sin poder subir al podio en la presente temporada. De hecho, la última vez que lo hizo fue en el Gran Premio de China, en abril del 2023.

Es importante mencionar que el Gran circo llegará a su fin el próximo 8 de diciembre con el GP de Abu Dhabi, donde Checo tendrá una última oportunidad de volver a ingresar al top 3, pues cabe recordar que, independientemente de su próximo resultado, esta es su peor actuación desde su arribo a Red Bull en 2021.