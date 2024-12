Rayados golea a Pumas y se instala en las semifinales del Apertura 2024

Los Rayados de Monterrey se convirtieron en el tercer semifinalista del Apertura 2024 de la Liga MX, después de que se impuso sobre los Pumas, en la vuelta de los cuartos de final que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario.

Los felinos llegaron en desventaja en el marcador global, tras la derrota del pasado jueves, por 1-0 en el Estadio BBVA, por lo que este domingo salieron, desde el minuto 1, buscando la portería contraria.

Sin embargo, los locales no concretaron las opciones que se le presentaron y cometieron errores que los regiomontanos so aprovecharon, tal y como pasó al minuto 31. Nathan Silva quiso retrasar una pelota a Julio González, pero no dio bien el paso, por lo que Germán Berterame apareció para definir el primer tanto.

Los universitarios lograron reaccionar rápidamente, cuatro minutos después. César Huerta bajó el balón en el área y sacó un disparo que Luis Cárdenas logró desviar, pero este pegó en el travesaño, aunque la redonda quedó viva lo que aprovechó Guillermo Martínez para mandar la pelota al fondo de la portería.

El primer tiempo también estuvo marcado por la polémica arbitral, debido a que los Pumas reclamaron dos penales, uno sobre el Memote Martínez y otro sobre el Chino Huerta, pero ni el árbitro Marco Antonio Ortiz ni el VAR consideraron que había algo que marcar.

Para la segunda mitad, los capitalinos siguieron yendo al frente, pero un golazo de Lucas Ocampos cambió todo. Al 55′, el argentino le pegó de media distancia para superar a Julio González.

Los felinos no bajaron los brazos y volvieron a igualar los cartones al 66. Ignacio Pussetto prendió de volea un rebote que dejó el cancerbero Luis Cárdenas, tras el centro del Chino Huerta.

El partido se rompió a favor de la Pandilla, al 72′. Erick Aguirre desbordó por la banda derecha y centró raso para Berterame, quien definió de primera intención.

Seis minutos después, los regios ampliaron su ventaja con otro golazo. En un tiro de esquina, la zaga universitaria no realizó un buen despeje y Gerardo Arteaga prendió la pelota desde fuera del área para superar a González, cuyo lance fu inútil.

Al 86′, los de la UNAM todavía dieron señales de vida con el segundo tanto del día del Memote Martínez, quien definió de buena forma con la cabeza el centro del Chino Huerta.

Sin embargo, todo fue una ilusión. Al 92′, Julio González cometió un error, en su intento de cortar un centro, y le dejó la pelota a Óliver Torres, quien solo tuvo que definir ante una portería vacía.

De esta forma, Monterrey se quedó con la victoria con un marcador de 5-3, 6-3 global, para así acceder a las semifinales del Apertura 2024, donde se medirá con el ganador de la serie entre Tigres y Atlético San Luis.