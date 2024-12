¡Rudeza innecesaria! Trevor Lawrence recibió duro golpe de Aziz Al-Shaair

El juego correspondiente a la semana 13 de la NFL entre Jaguars y Texans, disputado en el EverBank Stadium, los visitantes tenían la ventaja de 6-0 cuando ocurrió el duro golpe al quarterback cuando ya se iba deslizando.

Momento del trágico golpe hacia Lawrence

Durante la primera mitad del juego, Trevor buscaba correr para conseguir el primero y diez, avanzando yardas para su equipo, en esa jugada Aziz Al-Shaair llegó con una rudeza innecesaria, chocando los cascos y desafortunadamente el mariscal de Jacksonville se llevó la peor parte, obligado a salir del campo por una conmoción cerebral.

Cabe mencionar que la jugada fue invalidada para ambos equipos, ya que los árbitros lanzaron el pañuelo amarillo. Tras lo ocurrido, los ánimos se encendieron después del golpe bajo que le propinó el linebacker, ocasionando una trifulca en el terreno de juego en defensa de su compañero. El defensivo de los Texans se fue a los vestidores expulsado y con la gente encima de el, aventándole objetos al jugador por la inapropiada acción que hizo.

Ex jugadores de la NFL desaprueban esta acción

No tardó mucho en reaccionar la gente, uno de ellos fue el ex jugador de los Washintong Commanders, Robert Griffin III, quien alzó la voz por lo que pasó este fin de semana. “Oraciones para Trevor Lawrence. No hay lugar en el futbol para golpes sucios como este” dijo el ex quarterback.

Además de que los usuarios en las redes sociales también pidieran un castigo para el jugador, ya que en la jugada se aprecia la mala intención, los usuarios piden que por lo menos sean seis juegos de suspensión para el jugador o para cualquiera que cometa ese tipo de golpes sucios.

¿Cuántas conmociones lleva Lawrence?

Para el jugador de los Jaguars, es la segunda vez que tiene una conmoción cerebral en su carrera tras 25 años de edad, la primera fue en la semana 15 cuando enfrentaban a Baltimore Ravens en la temporada pasada.